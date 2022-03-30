Не собирается возвращаться: Уехавшая из России Чехова перевезла на Бали сына и ищет для него школу

Анфиса Чехова. Фото: соцсети.

Анфиса Чехова еще в феврале отправилась в отпуск на Бали. Телеведущая заявила, что устала от эмоционального выгорания, и ей нужно подпитаться положительной энергией на тропическом острове. Однако время идет, а Анфиса не спешит возвращаться в Россию. Более того, телеведущая перевезла в Индонезию сына. В своем Telegram-канале Анфиса объявила, что ищет для 9-летнего Соломона преподавателей.

Телеведущая опубликовала видеоролик, снятый в аэропорту Бали. Анфиса встречает сына, который вскоре появляется в зоне прилета с горой чемоданов.

- Прилетел мой зайчик. Теперь начинаю поиск на Бали мест для обучения и развлечения сына. Если кто знает такие, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Кружки, секции, обучалки, детские игровые активности, - попросила Чехова.

Телеведущая опубликовала видеоролик, снятый в аэропорту Бали: Анфиса встречает сына. Фото: кадр видео.

Ранее Анфиса пожаловалась подписчикам в соцсетях, что она очень устала, и потому решила сбежать в теплую страну. Телеведущая отметила, что последние события ее сильно вымотали, поэтому она отправилась на экзотический остров, чтобы восстановить силы.

- Последние два месяца я нахожусь в состоянии абсолютного эмоционального выгорания! Мне стало казаться, что жизнь в этом мире вообще не имеет никакого смысла. Устала надевать маску оптимиста. Энергии хватает только на то, чтобы спать и иногда есть, - рассказала подписчикам Чехова.

Судя по социальным сетям звезды, единственное, от чего она могла устать – так это от бесконечного отдыха. До того, как отправиться на Бали, Анфиса успела в январе слетать на Сейшельские острова. Там она жила в роскошном пятизвездочном отеле, меняя купальники и рассказывая подписчикам о прелестях элитного отдыха. В декабре телеведущая слетала на курорты аж два раза – в Египт и в Абу-Даби. В ноябре Анфиса съездила на две недели в Мексику, позагорав на белоснежных пляжах Канкуна. А сентябрь и октябрь Чехова провела в солнечном Майами. Телеведущей так понравилось жить там, что она даже подумывала приобрести в США недвижимость и переехать за океан насовсем.

Все эти поездки были для Анфисы работой. На экзотические курорты она летала по бартеру, наслаждаясь комфортом дорогих отелей совершенно бесплатно и снимая контент для соцсетей.