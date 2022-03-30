Королева Елизавета II впервые после болезни показалась на публике

Этот выход также стал для Ее Величества первым после известия о заболевании коронавирусом Фото: REUTERS

Королева Великобритании Елизавета II впервые с начала года показалась на публике, посетив поминальную церемонию по своему мужу принцу Филиппу, скончавшемуся в прошлом году. Этот выход также стал для Ее Величества первым после известия о заболевании коронавирусом.

Болезнь 95-летняя королева перенесла на удивление легко, однако врачи настоятельно рекомендуют Елизавете II не перенапрягаться и как можно больше отдыхать.

Именно с этой целью поминальную церемонию по герцогу Эдинбургскому сократили до 45 минут, а маршрут следования королевы к зданию аббатства, где прошла служба, проложили по кратчайшему пути.

Кроме Елизаветы II в церемонии приняли участие принцы Чарльз и Уильям с семьями. А вот принц Гарри, живущий сейчас в Калифорнии, помянуть дедушку не приехал. Не обошлось, конечно, и без премьер-министра Бориса Джонсона, который смог выкроить несколько минут, отрешившись на время от санкционной войны с Россией, передает NHK.

В ходе поминальной церемонии были заполнены пробелы, образовавшиеся во время похорон принца Филиппа из-за разгула коронавируса прошлой весной. Так, например, были исполнены церковные гимны, которые должны были прозвучать еще год назад.