Израильтян атакуют дикие кабаны

Животные редко ведут себя агрессивно по отношению к людям и больше заняты поисками еды

Несмотря на то, что израильская Хайфа является третьим по величине городом Израиля, встречи с дикой природой в виде кабанов на его улицах - не редкость.

Животные редко ведут себя агрессивно по отношению к людям и больше заняты поисками еды, но вот напугать вполне способны и взрослого человека.

Что уж говорить об 11-летней девочке, которая столкнулась с диким зверем на детской площадке?

Опешившая от неожиданности Хила Мораг вначале попыталась снять кабана на мобильный телефон, но вскоре ей пришлось бежать со всех ног.

К счастью, кабану всего лишь нужен был рюкзак ребенка, из которого явно пахло съестным – там находилась еда. Брошенный девочкой рюкзак кабан немедленно распотрошил, съел лакомство, пожевал одежду и даже сгрыз зубную щетку, передает jewishpress.

Кстати, в начале февраля муниципалитет Хайфы бодро отрапортовал, что количество диких кабанов снижено до разумных пределов, мусор в городе регулярно вывозится, а вокруг общественных мест установлены ограждения, защищающие от проникновения животных. Вот только кабаны обо всем этом, похоже, еще не знают.