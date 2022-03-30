Небензя: Миру грозит небывалый экономический кризис из-за антироссийских санкций

Василий Небензя Фото: REUTERS

По мнению постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Василия Небензи, беспрецедентные усилия западных стран по введению санкций могут привести не к разрушению российской экономики, а к небывалому экономическому кризису.

- Попытки изолировать Россию экономически, финансово и логистически от налаженных многолетних каналов сотрудничества уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба, – заявил Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.

Дипломат отметил, что пока еще не поздно изменить складывающуюся ситуацию, добившись бесперебойных поставок, в частности, продуктов питания, что дало бы возможность стабилизировать продовольственные рынки, Однако главным условием для этого является отказ Запада от односторонних ограничений.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна приложит все усилия для того, чтобы уже к концу текущего года отказаться от угля и нефти из России.

В то же время эксперты предупреждают, что без российских поставок ряд крупнейших предприятий ФРГ рискуют остановиться в течение ближайших нескольких недель.

Кроме того, прекращение импорта ископаемого топлива грозит коллапсом европейского рынка труда, где миллионы людей останутся в буквальном смысле без средств к существованию.