Семилетняя американка стала самой молодой оперной певицей в мире

По словам самой девочки, поет она столько же, сколько помнит себя

Знаменитая Книга рекордов Гиннесса объявила Викторию Бринкер из американской Пенсильвании самой молодой оперной певицей мира.

На днях девочке вручили сертификат, подтверждающий ее достижение.

В документе сказано, что рекорд поставлен Викторией в 2019 году в возрасте 7 лет и 314 дней – именно тогда девочка сорвала овации зрителей Питтсбургского театра, исполнив партию в опере «Огни и легенды».

По словам самой девочки, поет она столько же, сколько помнит себя. А вот с оперой она познакомилась буквально за год до своего рекорда.

– Я пела всегда. В два-три года я запоминала целые компакт-диски с хорошей музыкой. Мне нравятся сложные аранжировки, техника, необходимая для пения, разные языки, на которых написаны все арии, – рассказала юная оперная дива.

Пока никто, включая саму Викторию, не знает – станет ли опера делом ее жизни или это лишь временное увлечение ребенка. Но пока девочка продолжает петь и удивлять зрителей. Например, летом прошлого года она стала самой юной исполнительницей шоу America's Got Talent, получившей максимальное одобрение от всех четырех судей.

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