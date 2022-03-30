Минобороны России продемонстрировало охоту расчета «Панцирь» за дроном «UJ-22 Airborne»

Под обзор «Панциря», который сопровождает и уничтожает любые воздушные цели на расстоянии до 20 километров попал украинский дрон

Минобороны России публикует видеокадры уничтожения беспилотного летательного аппарата «UJ-22 Airborne» украинских националистов. За ними ведут охоту расчеты наших ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Такие дроны опасны тем, что к ним подвешиваются до 6 минометных мин. Он может нести их на высотах от 4-6 тысяч метров. Несколько таких дронов 24 марта пытались даже прорваться на территорию России. Но были сбиты.

Под обзор «Панциря», который сопровождает и уничтожает любые воздушные цели на расстоянии до 20 километров попал украинский дрон, чьи остатки можно увидеть на представленном видео. Беспилотник нес под крылом - авиабомбу и мины калибра 82 миллиметра.

- Расчет боевой машины «Панцирь-С» своевременно обнаружил беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины. Грамотные действия предотвратили удар по обороняемому объекту и уничтожили цель, выпустив одну ракету. По ТТХ данный беспилотник является ударным и несет на себе боевую часть, фугасную, неуправляемую. Время реакции боевой машины «Панцирь» составляет три-четыре секунды. Данная машина предназначена для уничтожения таких беспилотников, поэтому грамотные действия позволили сбить его своевременно и не нанести удар по обороняемому объекту, - пояснил порядок боевой работы расчета начальник штаба зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.

Сразу после уничтожения цели - панцири уходят на другую точку. Так с начала операции - российские панцири уничтожили больше трехсот беспилотников и десятки военных самолетов.

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