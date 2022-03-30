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Политика30 марта 2022 6:34

Начальник расчета "Орлан-10" Иванов об уничтожении украинской батареи: "Они бегали от нас в течение 3-4 часов"

Российские беспилотники круглосуточно выявляют передвижения замаскированной бронетехники противника и выявляют засады диверсантов
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
За один полет операторы выявляют одновременно до 20 перспективных целей

За один полет операторы выявляют одновременно до 20 перспективных целей

Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчетов российских многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10», которые выполняют особые задачи в ходе специальной военной операции. Сегодня они доминируют в небе Украины.

- Излюбленные огневые точки бронемашины националистических батальонов и ВСУ – крытые дворы деревенских особняков, арки многоквартирных домов, навесы веранд детских садов. Замечем противодействие со стороны радиоэлектронной борьбы. Были попытки перехвата. Но потерь беспилотников со стороны нашего расчета не было, - рассказывает начальник расчета БЛА «Орлан-10» Алексей Иванов.

За один полет операторы выявляют одновременно до 20 перспективных целей. После дополнительной разведки по ним наносится удар высокоточными снарядами. Операторам остается отслеживать попытки перемещения техники и корректировать прицельный огонь.

Иванов рассказал, как неделю назад украинская батарея реактивных систем «Ураган» пыталась удрать от беспристрастного взора «Орлана-10»: «Больше недели назад нам поступил вызов от вышестоящего командования. Моим расчетом были предприняты действия. Мы выдвинулись в заданный квадрат. Залетали в населенные пункты, вставали с разных ракурсов, чтобы обнаружить технику противника. В итоге мы все-таки обнаружили эту батарею, которая готовилась к развертыванию и открытию огня по позициям наших войск. Данные координаты немедленно были сняты и переданы на вышестоящие командование. Было принято решение на открытие огня. Нам была поставлена задача для корректирования огня нашей артиллерии.

Спустя пять минут был замечен первый залп. В итоге была подбита одна единица техники противника. Противник быстро обнаружил свою потерю и начал движение, чтобы скрыться от огня. Они удирали через населенные пункты, не соблюдая правил дорожного движения, раскидывали по пути встречный транспорт, пару раз сбивали шлагбаумы на въезды в какие-то промышленные зоны. В итоге спустя 20 минут они встали на окраине города, замаскировались, заехали в небольшой перелесок. Но, так как мы вели их всю дорогу, мы все это видели и наблюдали, их координаты немедленно были переданы вышестоящему командованию для принятия решения на поражение».

Операторы «Орлан-10» наблюдали разрывы, которые «легли очень хорошо».

- При повторном обстреле была подбита еще одна единица техники. После того, как диверсанты залезли в броню и уехали, мы продолжили их сопровождать. Ими были пересечены два населенных пункта, в том числе большая трасса. Очень много было повреждено автомобилей, сопутствующей техники, два жилых сооружения. Были снесены заборы, углы зданий. В итоге они бегали от нас в течение 3-4 часов. Уехали от этого места на 30-32 км, встали на место. Думали, что все прошло. Но тем не менее, мы за ними наблюдали, передали координаты. И совместными действиями наших войск реактивная система залпового огня и наша ствольная артиллерия – был открыт огонь – цель была полностью поражена, - рассказал Иванов о незавидной участи украинских националистов, которые были уничтожены сильно уставшими.

«Орланы-10», имеющие мощную защиту от радиоэлектронных помех противника, выполняют разведывательные полеты. Они ищут замаскированную военную технику. Даже в лесу они распознают ее с помощью мощных оптических приборов и тепловизоров. «Орланы-10» парят над городами, находят боевые машины, склады с боеприпасами, выделяют пункты управления и огневые точки. Такая разведка позволяет избежать жертв среди мирных жителей.

Беспилотники помогают контролировать коридоры, по которым российские военнослужащие доставляют гуманитарную помощь и вывозят беженцев. «Орланы» кружат над такими маршрутами круглые сутки, а их операторы отмечают любое передвижение, что позволяет своевременно выявлять засады диверсантов.

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