Начальник расчета "Орлан-10" Иванов об уничтожении украинской батареи: "Они бегали от нас в течение 3-4 часов"

За один полет операторы выявляют одновременно до 20 перспективных целей

Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчетов российских многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10», которые выполняют особые задачи в ходе специальной военной операции. Сегодня они доминируют в небе Украины.

- Излюбленные огневые точки бронемашины националистических батальонов и ВСУ – крытые дворы деревенских особняков, арки многоквартирных домов, навесы веранд детских садов. Замечем противодействие со стороны радиоэлектронной борьбы. Были попытки перехвата. Но потерь беспилотников со стороны нашего расчета не было, - рассказывает начальник расчета БЛА «Орлан-10» Алексей Иванов.

За один полет операторы выявляют одновременно до 20 перспективных целей. После дополнительной разведки по ним наносится удар высокоточными снарядами. Операторам остается отслеживать попытки перемещения техники и корректировать прицельный огонь.

Иванов рассказал, как неделю назад украинская батарея реактивных систем «Ураган» пыталась удрать от беспристрастного взора «Орлана-10»: «Больше недели назад нам поступил вызов от вышестоящего командования. Моим расчетом были предприняты действия. Мы выдвинулись в заданный квадрат. Залетали в населенные пункты, вставали с разных ракурсов, чтобы обнаружить технику противника. В итоге мы все-таки обнаружили эту батарею, которая готовилась к развертыванию и открытию огня по позициям наших войск. Данные координаты немедленно были сняты и переданы на вышестоящие командование. Было принято решение на открытие огня. Нам была поставлена задача для корректирования огня нашей артиллерии.

Спустя пять минут был замечен первый залп. В итоге была подбита одна единица техники противника. Противник быстро обнаружил свою потерю и начал движение, чтобы скрыться от огня. Они удирали через населенные пункты, не соблюдая правил дорожного движения, раскидывали по пути встречный транспорт, пару раз сбивали шлагбаумы на въезды в какие-то промышленные зоны. В итоге спустя 20 минут они встали на окраине города, замаскировались, заехали в небольшой перелесок. Но, так как мы вели их всю дорогу, мы все это видели и наблюдали, их координаты немедленно были переданы вышестоящему командованию для принятия решения на поражение».

Операторы «Орлан-10» наблюдали разрывы, которые «легли очень хорошо».

- При повторном обстреле была подбита еще одна единица техники. После того, как диверсанты залезли в броню и уехали, мы продолжили их сопровождать. Ими были пересечены два населенных пункта, в том числе большая трасса. Очень много было повреждено автомобилей, сопутствующей техники, два жилых сооружения. Были снесены заборы, углы зданий. В итоге они бегали от нас в течение 3-4 часов. Уехали от этого места на 30-32 км, встали на место. Думали, что все прошло. Но тем не менее, мы за ними наблюдали, передали координаты. И совместными действиями наших войск реактивная система залпового огня и наша ствольная артиллерия – был открыт огонь – цель была полностью поражена, - рассказал Иванов о незавидной участи украинских националистов, которые были уничтожены сильно уставшими.

«Орланы-10», имеющие мощную защиту от радиоэлектронных помех противника, выполняют разведывательные полеты. Они ищут замаскированную военную технику. Даже в лесу они распознают ее с помощью мощных оптических приборов и тепловизоров. «Орланы-10» парят над городами, находят боевые машины, склады с боеприпасами, выделяют пункты управления и огневые точки. Такая разведка позволяет избежать жертв среди мирных жителей.

Беспилотники помогают контролировать коридоры, по которым российские военнослужащие доставляют гуманитарную помощь и вывозят беженцев. «Орланы» кружат над такими маршрутами круглые сутки, а их операторы отмечают любое передвижение, что позволяет своевременно выявлять засады диверсантов.

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