Российские олигархи останутся без "золотых паспортов". А ведь их предупреждали

Фридман продолжает жаловаться на то, как с ним обращаются Фото: Мила СТРИЖ

Миллиардер Михаил Фридман продолжает жаловаться на то, как с ним обращаются. И речь не только о том, что "три портсигара отечественных, три куртки замшевых", как в известном кино. Он уже давал интервью, что не может нанять горничную, а в новом откровении добавил, что даже сходить в ресторан ему не на что.

Впрочем, он такой не один. В ближайшее время подобная участь может существенно изменить жизнь более, чем ста тысячам граждан России и Белоруссии. А все по той причине, что Еврокомиссия призвала государства-члены ЕС изучить способы лишения гражданства Евросоюза россиян и белорусов, находящихся под санкциями.

- Мы хотим, чтобы правительства стран ЕС определили, следует ли отозвать гражданство, которое ранее было предоставлено гражданам России и Белоруссии, попавшим под санкции, - заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Причем, похоже, что детальная проверка нахождения под санкциями может стать не определяющим фактором, а главным обстоятельством для лишения паспорта страны-члена ЕС будет вполне достаточно факта получения такого гражданства через процедуру оформления "золотого паспорта". Нынешний тренд европейской бюрократической политики и практически официальной русофобии в странах ЕС подсказывает, что для этого будет вполне достаточно первого гражданства России или Белоруссии.

Так принято называть хорошо известную и доселе весьма распространенную процедуру оформления паспорта по формуле "гражданство в обмен на инвестиции". Когда претендент на новый заветный паспорт вкладывает в экономику страны определенную сумму. Среди главных "операционистов" такой процедуры можно назвать Кипр, Мальту, Болгарию. Впрочем, таких стран в реальности вагон и маленькая тележка. Кроме того, во многих странах покупка недвижимости автоматически предоставляла вид на жительство ее хозяевам и членам их семей. В некоторых странах для обретения статуса гражданина достаточно нескольких сот тысяч долларов, в других счет идет на миллионы.

По данным Европарламента, в период с 2011 по 2019 год такой процедурой воспользовались свыше 130 тысяч человек. Которые вложили в местные бизнесы почти 22 млрд. евро.

А как сказочно начиналось. Домик (вилла) на морском побережье, тихая удобная гавань от бурь и штормов жизни в родной стране, обеспеченное будущее, состояние души, что всех "сделал" и сумел ухватить Бога за бороду – так представлялись им выгоды от принятого решения.

Но оказалось, что в реальности все обстоит совсем не так. Мальта в феврале уже заявила, что приостанавливает выдачу паспортов гражданам России и Белоруссии, а Болгария объявила о полном прекращении этой схемы. А теперь еще получается после решения ЕК, что процедура (закон) в данном случае имеет обратную силу, и уже получившие гражданство будут его лишены. И, конечно же, деньги назад возвращены не будут – померла, так померла, как говорится.

Трудно не вспомнить сейчас слова Путина, сказанные им практически 20 лет назад, летом 2002 года, на IV съезде Торгово-промышленной палаты России.

- Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их (счета – прим. авт.) разблокировать! – закончил президент России свое выступление на том мероприятии, рассказав о перспективах тех, кто считал свои вывезенные из России капиталы в безопасности за границей. Путин еще тогда их предупреждал, что угроза заморозки таких капиталов и потери контроля над ними со стороны владельцев в странах Запада весьма велика.

И ведь не сказать, что происходящее сейчас в отношении таких вот россиян грянуло, аки гром с ясного неба. Были и симптомы, и прецеденты, особенно в последние годы, когда граждан России, возложивших свои надежды на Запад, там учили жестко и даже жестоко: Березовский, Рыболовлев, Керимов, Пугачев. И еще десятки случаев, не столь широко освещавшихся. Но подавляющее большинство продолжали считать, что снаряд в одну и ту же воронку второй раз не попадет, не понимая, что воронки у каждого свои индивидуальные, а снарядов такого рода у Запада предостаточно, чтобы попасть даже не дважды, а трижды, или сколько там понадобится.

А в итоге – отобранные яхты и спортивные клубы, арестованные счета и недвижимость, жесткие ограничения расходов, не исключено, что впереди и аресты вместе с грядущими судебными процессами, которые узаконят полный отъем всех активов. И ведь даже сбор средств сейчас тот же Фридман не может объявить для себя, потому что правительство Великобритании ограничило его месячные расходы пределом в 2,5 тыс. фунтов стерлингов. Соответственно, все, что получит свыше того, он просто не сможет использовать – деньги будут либо арестованы, либо заблокированы.

Не "золотые паспорта" у вас, господа, оказались, а в лучшем случае "позолоченные". И "позолота" моментально сползла, как шагреневая кожа. И, да, как только совсем не жалко, если честно, людей, которые связывали свое будущее с кем угодно, а не со своей страной.

Как там с пылью, глотать еще не замучались? А вас предупреждали…