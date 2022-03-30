Военные врачи Росгвардии спасли в Херсонской области раненых школьников

Осколочные ранения получили два школьника. Фото: Росгвардия

Медики Росгвардии вовремя пришли на помощь мирным жителям села Давыдов Брод Херсонской области. Там осколочные ранения получили два школьника.

- От снаряда, выпущенного с территории, занимаемой украинскими военными, пострадали двое местных несовершеннолетних жителей: 15-летний Николай и Сергей, которому 29 марта исполнилось 12 лет, - уточнили в Росгвардии.

Старший школьник получил сквозное проникающее ранение брюшной полости, у младшего - рваные осколочные раны правой кисти и головы.

- Удалось стабилизировать состояние пострадавших, им оказана срочная врачебная помощь. Для дальнейшего лечения и реабилитации дети в сопровождении военнослужащих Росгвардии доставлены в больницу, расположенную в поселке Великая Александровка. Сейчас их жизнь вне опасности, - заявил СМИ капитан медицинской службы Л. Вольский.

Напомним, День войск национальной гвардии России (отмечается 27 марта) станет вторым днем рождения сразу для нескольких детей в Киевской области Украины, которые попали под артиллерийские обстрелы националистов.

Тогда офицеры спецподразделения под командованием полковника полиции И. Трофимова спасли 12-летнюю девочку с двумя пулевыми ранениями. В другом населенном пункте помощь была оказана 8-летней девочке и 5-летнему мальчику. Дети получили множественные пулевые ранения ног.

Благодаря срочной санитарной эвакуации медицинской службой в полевой госпиталь им была оказана квалифицированная помощь. В настоящий момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Они эвакуированы с родителями в российские медицинские лечебные заведения.

В ЭТО ВРЕМЯ

Главным следственным управлением СК России возбуждено еще два уголовных дела по фактам обстрелов украинскими националистами мирного населения.

По данным следствия, 28-29 марта военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы Донецка, Горловки, Докучаевска и Мариуполя, а также населенных пунктов Сартана Кальмиусского района и Александровка Марьинского района. В результате этого 10 человек погибло, 6 мирных жителей, в том числе один несовершеннолетний, получили ранения. Повреждены около 30 жилых домов, а также здание филиала ГУП ДНР «Уголь Донбасса» в промышленной зоне города Докучаевска. Следствию также известно, что 11 жителей Мариуполя, получившие травмы в результате обстрелов города в период с 3 по 26 марта, обратились в лечебные учреждения.

В Луганской народной республике под артобстрелы украинских националистов попали объекты гражданской инфраструктуры в селе Крымское Славяносербского района и селе Березовское Попаснянского района. Два мирных жителя получили ранения, также был поврежден жилой дом.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно расследовать обстоятельства обстрела Донецка вооруженными силами Украины, в результате которого произошло попадание снаряда в многоквартирный жилой дом.

По данным штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, один человек погиб и четверо пострадали при обрушении верхних этажей жилого дома в Донецке после обстрела города украинскими войсками. Эвакуированы 29 человек, из них двое — дети.

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