Минобороны: украинские националисты устроили склад с оружием в синагоге Умани

Генерал-майор обратил внимание журналистов, что имущество, оружие и боеприпасы, хранившиеся в здании синагоги, сначала были загружены националистами в кузова самосвалов, а затем замаскированы под мешки со строительным мусором.

- Сегодня мы представляем полученные от одного из членов еврейской общины Умани (город называют "маленьким Израилем" Украины- прим.Ред) доказательства использования режимом Зеленского для этих целей здания новой городской синагоги, расположенной на Шоссейном переулке дом 1. На сделанных 21 марта, то есть на следующий день после выступления Зеленского в Кнессете, фотографиях зафиксировано формирование на территории синагоги двух колонн с националистами, - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор обратил внимание журналистов, что имущество, оружие и боеприпасы, хранившиеся в здании синагоги, сначала были загружены националистами в кузова самосвалов, а затем замаскированы под мешки со строительным мусором.

- Минобороны России уже неоднократно разоблачало циничную ложь, которую киевский националистический режим использует для сохранения своей власти на Украине и введения в заблуждение мирового сообщества. Вот чего стоят слова президента Зеленского, который 20 марта, выступая с видеообращением к израильскому Кнессету, обвинил Россию в якобы ударах по городу Умань Черкасской области, - отметил Конашенков.

И припомнил слова Зеленского, которые он произнес для усиления драматического эффекта: «это место, которое каждый год посещают десятки тысяч израильтян для паломничества».

Конашенков еще раз подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российские Вооруженные силы "не наносят удары по гражданским объектам".

- Тем более, - по культовым сооружениям и любым другим местам общественного богослужения. И только киевский режим, в нарушение международного гуманитарного права и просто норм морали, использует такие объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях. - подчеркнул представитель Минобороны России.

Военное ведомство России имеет неопровержимые доказательства, что для перевозки из западных регионов Украины националистов и иностранных наемников используются, как хорошо видно на фотографиях, автобусы, имеющие раскраску школьных транспортных средств с соответствующими знаками «Дети», а объект иудейского культа в Умани используется киевским националистическим режимом в военных целях. Очевидно, чтобы в случае огневого воздействия по нему спровоцировать конфликт и политическое давление еврейских религиозных организаций на Россию.

БОЕВАЯ СВОДКА

Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе. А оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области.

Отметим, что удары наносились по складам ГСМ на Западной Украине, а «Искандером» были ликвидированы склады, которые питали подразделений националистов, что обстреливают населенные пункты Донецкой области.

Также идет противоборство в небе. В районе населенного пункта Тумень Ровенской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя был сбит Су-24 военно-воздушных сил Украины. Еще десяток беспилотников над Изюмом, Новой Каховкой, Донечком, Николаевым, Бердянском, Горловкой, Луганском и Рубежное.

В течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины.

Среди них: четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березниговатое Николаевской области, три зенитных ракетных комплекса – один С-300 в районе города Малин Житомирской области и два – «Бук-М1» в районах Угледара и Славянска. Также уничтожены три установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

124 - самолетов.

77 - вертолетов.

214 - зенитных ракетных комплексов.

321 - беспилотный летательный аппарат.

1752 - танка и других боевых бронированных машин.

184 - установки реактивных систем залпового огня.

734 - орудия полевой артиллерии и миномета.

1640 - единиц специальной военной автомобильной техники.