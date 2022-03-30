Хабаровский край держит удар перед санкциями Запада

Михаил Дегтярев подчеркнул, что главная задача - нарастить собственное производство продуктов, чтобы полностью закрывать потребности. Фото: правительство Хабаровского края

Непростая экономическая ситуация заставляет искать все возможные способы удержания ситуации под контролем. Придерживаясь стратегического подхода, антикризисный штаб во главе с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым направил свое внимание на вопросы продовольственной безопасности региона, поддержку сельхозпредприятий и фермеров.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одним из приоритетных методов борьбы с санкционным давлением является курс на ипортозамещение. Многие сельхозпроизводители уже готовы включиться в эту работу, но им необходима помощь со стороны властей. С этой целью губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел рабочую поездку по фермерским хозяйствам нескольких сел Хабаровского района.

Крестьянское хозяйство в селе Сосновка профилируется на выращивании птиц, среди которых индейка, курица и цесарка. Только за 2021 год здесь заготовлено 65,5 тонн диетического мяса.

- Сегодня на ферме около тысячи птиц. Яйца пока еще возим из стран Запада, но наши селекционеры тоже обещают, что в скором времени начнутся поставки. Так что никакого кризиса не наступит. Чтобы никакие санкции не угрожали, мы хотим вывести наше материнское стадо. Бывает, что люди не верят, что мы здесь все выращиваем сами, тем не менее, мы работаем уже шестой год и не планируем останавливаться, - рассказала Асмик Карамян, руководитель хозяйства.

Глава региона рассказал про регулярную поддержку фермеров в виде грантов до 30 миллионов рублей. Одним из получателей такой помощи как раз является хозяйство Асмик Карамян. С помощью этих средств компания решила вопросы, связанные с кровлей и отопительной системой.

В селе Корсаково-1 разведением крупного рогатого скота и производством молока занимается животноводческий кооператив Николая Скалюка. По итогам прошлого года кооператив выдал почти 1110 тонн сырого молока: в полтора раза больше по сравнению с показателями 2020-го. Михаил Дегтярев лично оценил большую часть поголовья, чье общее количество превышает 400 коров и телят.

- Наращивание производства молока и молочной продукции – один из приоритетов обеспечения продовольственной безопасности региона. Кроме регулярного участия в грантах хозяйство Николая Скалюка ежемесячно получает до 1,5 миллиона рублей из краевого бюджета на поддержку собственного производства, - пояснил Михаил Дегтярев.

В регионе налажена работа по многим направлениям сельского хозяйства. Фото: правительство Хабаровского края

Бесперебойное производство зеленых культур также хорошо развито в Хабаровском крае. Чтобы в этом убедиться Михаил Дегтярев посетил село Бычиха, где почти на целом гектаре теплиц под маркой «Много лета» выращивают петрушку, базилик, укроп и множество других видов зелени. Как заявил фермер Виктор Бутков, в ближайшем будущем один гектар должен расшириться до трех, где помимо зелени начнут расти огурцы и томаты. Правительство, разумеется, идет навстречу таким инициативам.

- Перед нами стоит задача нарастить собственное производство продуктов питания и полностью закрывать потребности жителей региона. «Много лета» - это высококачественная, экологически чистая местная продукция. За счет господдержки здесь установлено современное оборудование стоимостью 33 миллиона рублей, - отметил губернатор.

ПРОДУКТЫ НА МЕСТЕ И ПО КАРМАНУ

Вопрос доступности продовольствия продолжает вызывать волнения среди жителей, однако антикризисные меры принимаются в этом направлении без промедлений. Во избежание повышения стоимости на социально-значимые продукты, правительство края и торговые организации региона заключили соглашения, согласно которым местные торговые предприятия взяли на себя добровольные обязательства по сдерживанию роста цен. Выполнение условий соглашения осуществляется путем минимальных торговых надбавок или фиксирования минимальных розничных цен. Помимо районных торговых предприятий соглашения о сдерживании цен с правительством края подписывают такие крупные ритейлеры, как «Самбери», «Амба», «Амбар», «Реми», «Экономыч» и «Винлаб».

Что касается рынка мяса, то 29 мясоперерабатывающих предприятий Хабаровского края продолжают работу, невзирая на санкционные условия. Колбаса, мясные деликатесы и полуфабрикаты попадают на полки магазинов без перебоев.

- Почти 90% используемого в производстве сырья – отечественное. Остальное мы завозим, в основном, речь идет о говядине. Среди ее поставщиков - компании из Бразилии и Аргентины. Постепенно наши предприятия переходят на российское сырье, - отмечает Светлана Абдалова, начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и продовольствия края.

Хабаровский край должен продолжать свое развитие, не оглядываясь на созданные санкциями неудобства. Поэтому Михаил Дегтярев стремится к раскрытию потенциала региона, которое невозможно без грамотного использования местных ресурсов.