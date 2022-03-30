Эксперт: Прежде чем мечтать о Калининграде, поляки должны вернуть Гданьск немцам

Калининградская область - это территория Восточной Пруссией, и к Польше она не имела никакого отношения Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

О былом величии Польши решил напомнить в выходные дни генерал Вальдемар Скшипчак. Эмоциональный пассаж бывшего командира сухопутных войск Польши можно было бы списать на простое желание пропиариться, если бы не серьезная историческая оговорка. В эфире Super Express офицер заявил, что Калининградская область - это земли, испокон веков принадлежавшие Польше.

- Калининградская область – это территория, которая находится под российской оккупацией с 1945 года, — заявил поляк. — Эта территория никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше. Теперь о ней стоило бы говорить как об отвоеванных землях. Калининградская область, на мой взгляд, является частью Польши. Мы имеем право претендовать на эту территорию.

Реакция со стороны России не заставила себя ждать. Предложение генерала российские дипломаты назвали полетом фантазии, а власти Калининградской области посоветовали учить матчасть: «Нельзя вернуть то, что никогда не принадлежало Польше».

- Калининградская область - это территория Восточной Пруссией, и к Польше она не имела никакого отношения, - пояснил kp.ru документалист, автор цикла исторических программ «Русский след» на телеканале «Моя планета» Алексей Никулин. - Реагировать на подобные предложение нужно с некой толикой троллинга. Если вы докажете, что Калининградская область - это ваши земли, то тогда верните Германии Гданьск и переименуйте обратно в Данциг. Подходите к таким вопросам системно: в таком случае надо пересматривать результаты Второй Мировой войны и итоги Потсдамской конференции.

Никулин напомнил, что в 1945 году Иосиф Сталин настаивал на том, чтобы Польша, как пострадавшая сторона, получила по окончанию Второй мировой дивиденды. В результате этого Варшава стала обладательницей двух третей Восточной Пруссии, в частности речь идет о северных территориях и выходе к Балтийскому морю, где до войны проживали этнические немцы (95% населения).

Причиной подобных заявлений со стороны поляков являются великодержавные настроения, которые сохраняются в стране на протяжении уже многих столетий.

- Польша была унижена при ее разделении Пруссией, Австрией и Россией в XVIII веке. 120 лет она не существовала как государство. До своего раздела Речь Посполитая на протяжении двух веков была одним из самых крупных государств. В нее входили территории современной Литвы, Белоруссии, Украины, Польши, отдельных областей России, Латвии и Эстонии. Как говорили, «от моря до моря» - от Балтики до Черного моря. После раздела Речи Посполитой поляки были оскорблены и унижены, сформировалось и сохранялось желание восстановить свои прежние границы - идея великодержавности. Поляки возродились только после Первой Мировой войны.

Вместе с тем, многие эксперты полагают, что Варшава и генерал Скшипчак в своих фантазиях Калининградом могут не ограничиться, а вспомнит о по-настоящему исконных польских землях - Галиции и ее столице Львове.

- У поляков есть свой национализм, и они терпят украинский национализм до тех пор, пока он их не касается, продолжает Никулин. - Если поляки решат все-таки ввести войска на Западную Украину, то украинский национализм будет изведен мгновенно.