Встреча Сергея Лаврова и Ван И: Китай не поддался на западные уговоры присоединиться к санкциям

В среду в Китае состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с его местным коллегой Ван И Фото: REUTERS

В миф о «дипломатической изоляции России из-за Украинского кризиса» перестают верить даже его авторы. В среду в Китае состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с его местным коллегой Ван И. Сенсаций не было — да это и не нужно: Поднебесная остаётся нашим надёжным юго-восточным тылом, и, в отличие от Запада, с удовольствием покупает российские энергоносители по фиксированным ценам.

— Сотрудничество КНР и РФ в сфере безопасности и их совместные меры по противодействию гегемонии [Запада] не имеют границ, — в своём неподражаемом стиле заявили представители Поднебесной.

— РФ и КНР будут двигаться к многополярному, справедливому миропорядку, — ответил на это Сергей Лавров.

Ну и в целом итоги позитивные: как сообщил Ван И, отношения двух стран «выдержали новые испытания» (намёк на санкционную истерию США и ЕС, к которой Пекин, несмотря на посулы атлантических партнёров, не присоединился).

Кстати, переговоры Лаврова и И проходили «на полях» другого международного сюжета — саммита по урегулированию афганского кризиса. Для этого в Китай съехались дипломаты из США, России и Пакистана. Ведь в прошлом году в Кабуле после бегства американцев захватили власть местные вооружённые группы — однако выстраивать отношения с их страной всё равно как-то надо.

То есть пока США в одной части света грозят Кремлю «адскими санкциями» — в другой они без особой шумихи сидят за одним переговорным столом с Россией. Ибо такова политическая реальность: без Москвы не решить ни один вопрос глобальной политики. Включая и афганские дела.

Что интересно, многосторонние переговоры проходят в никому не известном селении Тунси. По китайским масштабам — деревня. Жителей — чуть больше 200 тысяч. Но весной в Поднебесной началась сильнейшая за два года волна пандемии коронавируса, в иные дни марта число новых заражений превышало 50 тысяч. Сейчас, к счастью, пик удалось сбить. Однако в таком небольшом городке, как Тунси, и ковидные ограничения соблюдать проще — возможно, поэтому его и выбрали для проведения международной встречи.