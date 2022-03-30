Дмитрий Песков - «КП» - о том, что случилось в Стамбуле: Никаких Сталинградов у нас нет и быть не должно. Как и эмоций

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ... Дмитрий Сергеевич, как в Кремле и, конкретно, Владимир Путин, оценили то, что произошло вчера в Стамбуле? - с таким вопросом журналист «Комсомольской правды» обратился к официальному представителю Кремля в среду, 30 марта. - Я имею в виду- переговоры российской и украинской делегаций.

Вот что - дословно - ответил Песков:

- Первое. Мой коллега Мединский разъяснит дополнительно... (Подробности переговоров. - А.Г.) Сегодня он собирается это сделать.

Второе. Позитивным является то, что украинская сторона, по крайней мере, начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться. Это позитивный фактор.

В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов, еще предстоит весьма и весьма длительная работа.

- Тем более, - добавил журналист «КП», - недавно пришла информация, что украинский постпред при ООН заявил, что «подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможно только после вывода всех вооруженных подразделений России в места, где они находились по состоянию на 23 февраля 2022 года». Как бы вы это прокомментировали?

- Если вы обратили внимание, - продолжил пресс-секретарь Президента России, - мы тщательно избегаем каких-либо заявлений по тем субстанциям, которые предметно находятся на столе переговоров, мы не обсуждаем их публично.

Мы считаем, что переговоры должны идти в тишине. В отличие от нас, мы с вами слышим такую фейсбучную, мегафонную, как угодно ее назовите, - работу по такой разноголосице в СМИ представителей Украины, в том числе, тех представителей, которые к переговорам не имеют никакого отношения.

Это не является фактором, который способствует успеху этих переговоров.

- Я общался с некоторыми экспертами, - заметил также журналист «КП», - и они говорят, дескать, у нас на календаре боевых действий уже почти перелом, пора гнать нацистов, как после Сталинграда, зачем нужны мирные переговоры?

- Ну, никаких Сталинградов у нас в календаре нет, и быть не должно, - заявил пресс-секретарь. - Это первое.

А, главное, что здесь не должно быть места эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им.

Позиция российской стороны хорошо известна, она логична, она имеет очень прочную подоснову.

Собственно, эта позиция не менялась, продолжаем работать, а эмоции давайте оставим нашим недругам.

- Согласен. Мы доверяем.

- Спасибо.