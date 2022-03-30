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Звезды30 марта 2022 11:33

Моргенштерн набил на лице бабочку, микрофон и слово «Смерть». Коллеги не оценили его дерзкий поступок

Скоро на голове музыканта не останется свободного места
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Скоро на голове музыканта не останется свободного места

Скоро на голове музыканта не останется свободного места

Фото: СОЦСЕТИ

Улетевший в начале года в Дубай рэпер Моргенштерн исчез из повестки. Что не могло не огорчить музыканта, привыкшего к вниманию, цитированию и даже прославлению.

Поэтому некогда главный шоумен России решился еще на несколько радикальных поступков. Сделал сразу три больших татуировки на лице.

Первая — слово «смерть» заглавными буквами прямо под правым глазом. Видимо, чтобы не забывать о важном, любуясь на себя в зеркало.

Вторая — большой микрофон на правой части головы над ухом. Цветная тату смотрится солидно и наносилась явно не за один заход. Микрофон опоясан языками пламени, и вместо подставки ему служит стебель цветочка.

Фото: СОЦСЕТИ

Третья — крупная голубая бабочка на левой части головы над ухом. Она летит, судя по всему, на фоне заката солнца (как на японском флаге) — и тоже мимо цветочков.

Фото: СОЦСЕТИ

Надо отметить, что дерзкий, но сентиментальный хип-хоп исполнитель очень любит флору. Ведь его мама до отъезда из Башкортостана занималась продажей цветов.

Однако коллеги по цеху остались не в большом восторге от триптиха Моргентшерна. Так, бывший муж ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров сказал:

— Я когда учился в Англии ( с 95-й по 97-й), волосы себе в черный цвет покрасил, — признался предприниматель в соцсетях. — Потом еле дождался, пока краска смоется. Во-первых, потому что мне летом в Дагестан надо ехать, во-вторых, вернувшись в Россию, прям почувствовал, что погорячился. Моргенштерн, чувствую, возвращаться не собирается.

Шоу-бизнесМода: Звездный стиль