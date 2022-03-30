Моргенштерн набил на лице бабочку, микрофон и слово «Смерть». Коллеги не оценили его дерзкий поступок

Скоро на голове музыканта не останется свободного места Фото: СОЦСЕТИ

Улетевший в начале года в Дубай рэпер Моргенштерн исчез из повестки. Что не могло не огорчить музыканта, привыкшего к вниманию, цитированию и даже прославлению.

Поэтому некогда главный шоумен России решился еще на несколько радикальных поступков. Сделал сразу три больших татуировки на лице.

Первая — слово «смерть» заглавными буквами прямо под правым глазом. Видимо, чтобы не забывать о важном, любуясь на себя в зеркало.

Вторая — большой микрофон на правой части головы над ухом. Цветная тату смотрится солидно и наносилась явно не за один заход. Микрофон опоясан языками пламени, и вместо подставки ему служит стебель цветочка.

Фото: СОЦСЕТИ

Третья — крупная голубая бабочка на левой части головы над ухом. Она летит, судя по всему, на фоне заката солнца (как на японском флаге) — и тоже мимо цветочков.

Фото: СОЦСЕТИ

Надо отметить, что дерзкий, но сентиментальный хип-хоп исполнитель очень любит флору. Ведь его мама до отъезда из Башкортостана занималась продажей цветов.

Однако коллеги по цеху остались не в большом восторге от триптиха Моргентшерна. Так, бывший муж ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров сказал:

— Я когда учился в Англии ( с 95-й по 97-й), волосы себе в черный цвет покрасил, — признался предприниматель в соцсетях. — Потом еле дождался, пока краска смоется. Во-первых, потому что мне летом в Дагестан надо ехать, во-вторых, вернувшись в Россию, прям почувствовал, что погорячился. Моргенштерн, чувствую, возвращаться не собирается.