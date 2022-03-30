Звезда сериала «Ефросинья» Михаил Пшеничный уехал в Польшу помогать беженцам

Михаил Пшеничный сообщил об отъезде

Актер сериалов «Челночницы», «Дом с лилиями», «Ефросинья» и множества других мелодраматических проектов Михаил Пшеничный сообщил об отъезде на границу с Украины с Польшей для помощи беженцам.

Никто особенно не интересовался местонахождением артиста, но он не смог смолчать.

— Если кому-то интересно, где я сейчас нахожусь, то я в Варшаве, — написал в микроблоге 32-летний Пшеничный. — Тут пытаюсь помочь освобожденным гражданам Украины.

Под «освобожденными» актер, видимо, имел в виду освобожденных от нацистов батальона «Азов» земляков. Однако российские поклонники таланта Михаила не оценили волонтерский поступок: «Был хороший человек, стал озлобленным нечто», «Опомнитесь и включите мозги!», «Вы с женой (Любавой Грешновой) вообще-то снимались в российских сериалах», «Не плюй в колодец!».