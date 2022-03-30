Обедневшая Собчак просит денег у россиян

Ксения Собчак. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения Собчак переживает непростые времена. Похоже, жена режиссера Константина Богомолова обеднела на чужбине. Из-за тяжелой финансовой ситуации телеведущая просит денег у простых россиян.

Ксения Собчак пожаловалась на финансовые трудности. Она попросила о денежной поддержке. "На YouTube отключена монетизация. Спонсорство не работает. Значит схема «выпуск - заработок, который тратится на следующий выпуск», больше не существует", - жалуется 40-летняя блондинка.

Собчак попросила народ помочь ей деньгами. "Если у вас есть желание поддержать нашу работу - вы можете купить наш мерч. У нас вышла коллекция с новыми принтами... А еще можно оформить подписку на донаты", - заявила предприимчивая телеведущая.

В настоящее время Ксения находится в Израиле с сыном Платоном. Правда, на днях телеведущая рассказала о скором возвращении в Россию. Приезжает в Москву на заработки. Уже в апреле блондинка получит хороший гонорар за выступление на бизнес-форуме. В рамках трехдневного мероприятия Ксения научит всех продвигать личный бренд в соцсетях, как привлечь аудиторию и создать эффективную рекламу.

Отметим, все последние недели блондинка появлялась на людях немытой и нечесаной. А свои колтуны на голове объясняла экономией средств. "Выгляжу не ужасно, а экономно", - признавалась знаменитость. Телеведущая не скрывала, что никак не может взять себя в руки на чужбине.

А ведь буквально год назад Собчак, проживающая в роскошном особняке на Рублевке, в интервью Иде Галич говорила, что она очень хорошо зарабатывает. Точную сумму она припомнить не смогла и заявила, что в год ее доход составлял около четырех миллионов долларов. Время от времени телеведущая хвасталась своим богатством. Например, в отпуск летала на частном самолете. И при этом с удовольствием фотографировалась на борту, держа в унизанной бриллиантовыми кольцами руке бутерброд с черной икрой.

До недавнего времени основной доход ей приносило ведение корпоративных мероприятий и реклама в соцсетях. Только за один рекламный пост на своей странице она брала от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.