Украинские националисты несут потери при соотношении 16 к 1

За месяц военных действий их потери составили порядка 30 тысяч человек Фото: REUTERS

Подсчет потерям украинской армии ведется отдельно от разных националистических подразделений.

Так, по данным Минобороны России со стороны Вооруженных сил Украины потери понесли все 24 соединения сухопутных войск, существовавших до начала операции. И по словам официальных представителей ведомства "организованных резервов у Украины больше не осталось".

- На момент начала специальной военной операции, Вооруженные силы Украины вместе с нацгвардией насчитывали 260 тысяч 200 военнослужащих. За месяц военных действий их потери составили порядка 30 тысяч человек (14 тысяч - безвозвратные (убиты, стали инвалидами - прим. Ред., около 16 тысяч - санитарные (ранения, контузии - прим.Ред.), - заявили в Минобороны России свой счет потерям украинской армии.

У народной милиции ЛНР и ДНР, которые воюют с украинскими войсками и националистами на территории Донбасса, свои цифры.

Там говорят, что на начало специальной военной операции подразделениям народных милиций ЛНР и ДНР противостояла группировка общей численностью 59 300 человек, включающая наиболее боеспособные соединения и воинские части Вооруженных сил Украины, нацгвардии и нацбатов.

"В результате (боев на Донбассе в феврале-марте 2022 года) силовые структуры Украины потеряли около 16 тысяч человек, что составляет 26% от общей численности группировки. Из них более 7 тысяч - безвозвратные потери", - заявили в республиканских армиях.

Складываем безвозвратные потери регулярных войск Вооруженных сил Украины, нацгвардии и националистических формирований и получаем общие цифры потерь: украинские войска за месяц только убитыми потеряли 21 тысячу человек, а ранеными более 25 тысяч.

Цифры тоже примерные, так как реальные станут известны, когда из больниц выпишут раненых и разберут завалы в городах.

Потери российских войск, по данным Минобороны РФ, за первый месяц спецоперации составили 1 351 военнослужащих, а 3 825 получили ранения.

Получаем соотношение безвозвратных потерь - 16 к 1, в пользу Вооруженных сил России и Донбасса, что говорит просто о катастрофическом положении киевского режима.

КСТАТИ

Напомним, неделей ранее бывший офицер военной разведки США 61-летний Скотт Риттер, который 35 лет изучал действия советских, а затем российских войск на должности Инспектора ООН по вооружениям, заявлял, что русские начали операцию численностью 200 000 против украинских войск, националистов и силовых структур общим числом в 600 000 человек. И потери показывают 6 к 1 в пользу русских. Американский разведчик даже такое соотношение назвал "разгромным поражением" Киева.

В США некоторые политики уже цинично шутят, что Байден готов воевать до последнего украинца, чтобы замести следы своих (и своего сына) коррупционных преступлений на Украине.

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