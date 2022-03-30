Видео работы комплекса "Искандер" на Украине опубликовало Минобороны России

Удары наносились по складам, которые питали вооружение подразделений националистов

Вооруженные Силы России в ходе проведения специальной военной операции продолжают наносить высокоточным ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.

Для решения поставленных задач привлекаются, в том числе, и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы одного из таких расчетов.

Его бойцы действуют четко и слаженно.

- Настроение, боевой дух - отличные. Моя задача – запуск газотурбинного двигателя, наблюдение за состоянием и исправностью работы агрегатов комплекса, чтобы в случае нештатной ситуации оперативно устранить неисправность. Свои задачи выполняли и будем выполнять гарантированно, - говорит старший механик-водитель ОТРК «Искандер» Иннокентий.

Расчет Иннокентия недавно отличился: меткими пусками уничтожил два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области

Удары наносились по складам, которые питали вооружение подразделений националистов, что обстреливают населенные села и города Донецкой области.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины.

Среди них: четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березниговатое Николаевской области, три зенитных ракетных комплекса – один С-300 в районе города Малин Житомирской области и два – «Бук-М1» в районах Угледара и Славянска.Также уничтожены три установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

124 - самолетов.

77 - вертолетов.

214 - зенитных ракетных комплексов.

321 - беспилотный летательный аппарат.

1752 - танка и других боевых бронированных машин.

184 - установки реактивных систем залпового огня.

734 - орудия полевой артиллерии и миномета.

1640 - единиц специальной военной автомобильной техники.