Владислав Шурыгин: Украинская армия собиралась измотать наши войска, но их план провалился

Украина готовилась провести масштабную операцию по истощению России Фото: REUTERS

В программе Сергея Мардана на «Радио «Комсомольская правда» военный эксперт Владислав Шурыгин ответил на вопросы по Украине, которые возникли после переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.

- Что стоит за заявлениями о снижении военной активности в районе Киева и Чернигова?

- Основное направление нашей работы: юго-восток – юг. Это Донбасс и направление на Николаев, Одессу. Да, мы месяц разматываем несколько украинских группировок по разным направлениям – под Киевом, под Харьковом. Но главное - на Донбассе. Наступательный потенциал их подорван. При том они сохраняются как боевые группы, дерутся зло и ожесточенно.

- Украина готовилась провести масштабную операцию по истощению России, но мы упредили?

- Да, спровоцировав конфликт на Донбассе, украинская армия должна была на рубежах измотать наши заходящие группы, заставить их перейти к обороне. А затем начать активными действиями наносить серьезные поражения и принудить Россию через месяц-полтора к признанию факта невозможности дальше продолжать войну.

- Наше упреждение где и как сработало?

- Киевская группировка, где сидело 30 тысяч только ВСУ и нацгвардии и примерно 7-8 тысяч всяких тербатов, если бы успела выйти из Киева и развернуться, могла бы нас сдерживать в 40-50 километров от Киева, и там шли бы тяжелые бои.

- Но мы через 8 часов с начал спецоперации оказались в Гостомеле.

- Да, закрепились фактически в пригороде Киева, и эту группировку как гвоздем прибили к самому городу. И все следующие три недели она занималась тем, что пыталась нас оттуда выбить. За это время киевская группировка сильно потрепалась, свои наступательные возможности утратила. За это время мы сильно растрепали и другие группировки, уничтожили украинскую ПВО. И многие задачи передаются нашим ВКС. И теперь держать там такую полноценную группировку, которая находится под Киевом, уже нет никакого смысла.

- Так мы не отводим войска из под украинской столицы?

- Мы перебрасываем их на другой фланг.

- Что будет происходить в районе Донецка и в районе Харькова, демилитаризация там будет происходить?

- Демилитаризация – это разгром украинской армии на всех направлениях. Их танковые соединения в основном разгромлены. Большая часть их броневого парка утрачены или побита. В глухой обороне их нужно расковыривать и выдавливать. Когда мы закончим с Мариуполем и с донецкой группировкой, это будет огромный удар по всей украинской формуле ведения войны.

- Какой смысл Киеву призывать воевать неподготовленных людей?

- Смысл один – попытка мобилизовать украинское общество. В военном отношении это имеет небольшой смысл. Без техники и вооружения сделать этих людей реальным эффективным инструментом невозможно. Это то же самое, как немецкий фольксштурм.

- Ну, те юные немцы своими телами на день-два задержали продвижение Красной армии.

- Да, если сейчас в Киеве «ждут армию Венка», то в этом смысле, наверное, такое выжигание собственного населения имеет смысл. Но если мы понимаем, что армия Венка не придет, то это уже преступление. Так же, как воевать в собственных городах. Даже немцы во время войны давали выходить мирному населению, если была возможность. Наши из Сталинграда во время боев эвакуировали больше 100 тысяч гражданских. А тут украинская армия, которая давала присягу защищать свой народ, этим народом цинично прикрывается.

- В Киеве рассчитывают на страшную картинку «разбомбленного русскими» Мариуполя с несчастными людьми, а дальше это докручивается в мировых СМИ.

- Если посмотреть все то, что говорят наши, те, кто воюет в Мариуполе – это основная для нас проблема. Продвижение идет и связано с тем, насколько это приносит ущерб мирным жителям, которые сидят в подвалах. Приходится просачиваться, использовать гранатометы, ПТУРы, выковыривать танками, но именно для того, чтобы не обрушивать здание на людей, которые под ним прячутся. Это требует огромного количества времени, ресурсов, это повышает наши потери, но это расчет украинцев. Потому что, если бы они выпустили мирное население, то кто бы тогда вообще думал о том, что использовать можно, а что нельзя?

- Есть 5-7 ключевых украинских городов, которые имеют символическое значение — так вот на украинцев операция в Мариуполе произвела отрезвляющее впечатление?

- Люди мыслящие - они в шоке. Ясно оценивая, что произошло. Люди понимают, что их делают заложниками - и они в диком ужасе. Представляя, что и с Харьковом, и с Одессой произойдет то же самое, что с Мариуполем. И вопрос такой – а готовы ли мы на это пойти? В этом случае мы говорим о целях войны. Демилитаризация, денацификация – до какой степени, до какой стадии? Должны ли мы штурмовать эти города или мы можем их просто жестко блокировать и потратить несколько месяцев на то, чтобы они там сидели, выпуская оттуда мирных жителей и разрешая какие-то гумконвои.

- Или их надо обязательно их брать?

- Скорее всего, будут приняты адаптивные решения. Скорее всего, будем прорубать коридор в сторону Одессы и за Одессу, в сторону Молдовы. Безусловно, будем вычищать эту всю полосу. Но я уже не уверен относительно Киева. То есть, мы выполнили там свою задачу и от него отошли?

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