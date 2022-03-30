Не нравится «газ за рубли» - заплатите серебром и золотом

Речь сейчас уже не о нем болезненном, а рубле, который Запад не хочет замечать. Потому, сегодня в России все чаще можно услышать "пора вводить золотой рубль". Фото: Максим Стулов, Ведомости/ТАСС

Не желает Европа платить рублями за энергоресурсы России. Фыркает, морщит свой напудренный носик. Боится, что США не поймут, обвала надутых мировых валют, страшится роста экономики России.

Но Россия с пути уже не свернет. Дело тут даже не в санкциях. Мы давно искали повод отказаться от продажи нефти и газа за доллары. Именно для этого еще в 2008 году открывалась Санкт-петербургская международная товарно-сырьевая биржа. С нее уже тогда собирались торговать за рубли не только нефтью и газом, но и лесом, удобрениями, и прочими биологическими ресурсами, которых у России еще долго перечислять.

К слову, доллар уже с началом пандемии было трудно поменять в аэропортах ряда стран Ближнего Востока. И многие даже мелкие бизнесмены еще года три назад перешли на расчеты в евро.

Но речь сейчас уже не о нем болезненном, а рубле, который Запад не хочет замечать. Потому, сегодня в России все чаще можно услышать "пора вводить золотой рубль".

Многие говорят о том, что золотой рубль мог бы помочь западным бизнесменам из «дружественных стран» привыкнуть к расчетам в новой валюте. Возможно это так.

- Но рубль и так обеспечен всем необходимым объемом ресурсов России: нефтью, газом, лесом, золотом, платиной, цветными металлом, да чем хотите. С Китаем и Индией мы и так ведем торговлю на рубли, а привязка по расчетам привязана к юаням. Механизмы все уже наработаны, - заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Алексей Зубец.

Алексей Николаевич заметил, что Россия может предложить вариант своей резервной валюты в виде золотого рубля: «У нас достаточно серьезные резервы золота, это более 2200 тонн золота. И есть потребность сделать рубль конвертируемым. Было здорово, если бы появилось хождение серебряной и золотой монеты наряду с существующими бумажными рублями. Эти серебряные и золотые монеты можно было бы использовать для внешней торговли. Они бы могли заменить нам другие валюты для покупки товаров за рубежом.

Зубец напомнил, что с этого началась советская власть. С введением НЭПа страна начала чеканить серебряные полтинники и золотые рубли, которые конвертировались за границей. Международные биржи с удовольствием принимали драгоценный металл.

В такую драгоценную валюту, а не бумажные доллары, сегодня могло бы вкладываться и население нашей страны. Ведь не секрет, что золотая пятерка Императорской России Николая Второго и сейчас является самым желанным депозитом для многих российских коллекционеров. Если в 2018 году такая монета продавалась за 12 тысяч рублей, в 2020 году за 20 тысяч, то сегодня даже за 45 тысяч подлинник найти уже сложно. А ведь это монета всего лишь весом в 4,3 грамма 900-ой пробы золота!

У России накопились достаточно серьезные резервы золота. Фото: Мария ЛЕНЦ

Важно не забывать и чаще напоминать, что российские монеты и рубли, в том числе серебряные и золотые, чеканили и наши соседи. С нашего, разумеется, согласия.

Начиналось все с Екатерины Второй, когда во время Русско-турецкой войны 1768-1774 годах были введены молдавско-русские монеты, общие для России деньги с Молдавией и Валахией. Это была мелочь: деньги и копейки для удобства расчетов с местным населением за фураж и продукты.

А вот в 1842-1864 годах на Варшавском монетном дворе (Польша была в составе России с 1794 по 1917 год) чеканились русско-польские монеты от копеек до серебряных и золотых рублей (гроши и злотые). На сохранившихся экземплярах можно увидеть вместе герб Российской Империи и латинские буквы.

Любопытные факты: в 1841-ом году основной денежной единицей Царства Польского стал рубль. Этими серебряными и золотыми рублями получали довольствие русские офицеры, которые служили в Польше. В Варшаве также обязательно принимались для расчетов все российские монеты и ассигнации.

Золотые рубли номиналом 10 и 20 марок с русским гербом, чеканились также на монетном дворе Великого Княжества Финляндского (в 1809 году Финляндия по итогам русско-шведской войны была присоединена к России). Также, больше века, аж до 1917 года.

Так что генетическая память у народов Европы должна быть очень крепкой. Ведь не так страшно расплачиваться рублями за газ, как чеканить их на своих монетных дворах.