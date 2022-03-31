Дети Остапа Бендера: пять историй аферистов, выдававших себя за аристократов и миллионеров

Анна Сорокина, которая в Нью-Йорке выдавала себя за богатую наследницу и припеваюче жила за счет друзей и прихлебателей Фото: EAST NEWS

Сюжет «похищения личности» (то есть истории, когда мошенник выдает себя за другого человека в своих корыстных целях) очень популярны в Голливуде. Достаточно вспомнить такие хиты, как «Талантливый мистер Рипли» или «Поймай меня, если сможешь». Россиянам памятен незабвенный литературный образ Остапа Бендера, а также многочисленных детей лейтенанта Шмидта.

В реальной жизни сегодня подобный трюк провернуть очень сложно. Проверки личности становятся все изощреннее с каждым годом. Однако такие случаи до сих пор встречаются, чему свидетельством нашумевшая история о дочери российского дальнобойщика Анны Сорокиной, которая в Нью-Йорке выдавала себя за богатую наследницу и припеваюче жила за счет друзей и прихлебателей (про нее в этом году вышел документальный сериал на Netflix). «Комсомолка» вспомнила других выдающихся аферистов, которые оказались не теми, кем казались с первого взгляда.

Во время учебы в США Руди Курниаван посещал винные дегустации, на деньги родителей скупал дорогие вина на аукционах и в ресторанах, отдавая по 400-500 долларов за бутылку. За год на вино ушло порядка 500 тысяч долларов. Фото: СОЦСЕТИ

ПРИРОЖДЕННЫЙ ДЕГУСТАТОР

Индонезийцу китайского происхождения удалось в течение многих лет впаривать американскому истеблишменту бормотуху под видом элитного вина. Во время учебы в США Руди Курниаван посещал винные дегустации, на деньги родителей скупал дорогие вина на аукционах и в ресторанах, отдавая по 400-500 долларов за бутылку. За год на вино ушло порядка 500 тысяч долларов.

Вскоре юноша освоился в среде состоятельных энофилов (знатоков вина), среди которых были звезды Голливуда, музыкальные продюсеры, девелоперы и IT-специалисты из Кремниевой долины.

Вскоре юноша освоился в среде состоятельных энофилов (знатоков вина), среди которых были звезды Голливуда, музыкальные продюсеры, девелоперы и IT-специалисты из Кремниевой долины. Фото: СОЦСЕТИ

На таких тусовках Руди забирал себе бутылки из-под коллекционного вина, якобы для того чтобы мошенники не использовали их повторно. Вот только он сам оказался таким ловкачом: наливал в элитную тару дешевое калифорнийское вино. Затем он начал устраивать аукционы, где выставлял подделки. Первые торги собрали $10,6 млн, а вторые - $24 млн.

Прокололся Руди после того, как один из производителей во всеуслышание заявил, что не выпускал вина в тот год, который был указан в аукционной заявке. В 2012 году полиция арестовала Руди. В его доме было обнаружено 19 тысяч искусственно состаренных этикеток, 200 старых бутылок и формулы редких сортов вин. Всего мошенник заработал на подделках почти $150 млн.

Руди провел за решеткой 7 лет, его освободили досрочно в 2020 году. Сразу после этого полиция депортировала его в Индонезию. Адвокат Курниавана уже заявил, что Руди с его талантом дегустатора без работы точно не останется.

Кристиан Карл Герхартшрайтер Фото: www.youtube.com

ПОТОМОК РОКФЕЛЛЕРОВ

Ученый-физик, финансовый консультант, коллекционер, английский аристократ, хирург и даже капитан дальнего плавания - кем только не представлялся выходец из Германии Кристиан Карл Герхартшрайтер. Он утверждал, что его мать - американская актриса Энн Картер. С юных лет выдавая себя за разных людей, Кристиану удалось сначала переехать в Штаты, затем притвориться студентом по обмену из состоятельной немецкой семьи и поступить в университет. Апогеем его славы пришелся на 1995 год, когда он стал представляться Кларком Рокфеллером, потомком известного рода банкиров.

Водить за нос американские власти Герхартшрайтеру удавалось почти 30 лет. Как «наследник» богатейшей фамилии, мошенник вошел в закрытый элитный Бостонский клуб. На его удочку даже попалась собственная жена, которая только спустя годы узнала правду о супруге и лишь благодаря расследованию частного детектива. Такой лжи женщина стерпеть не смогла и подала на развод. Впоследствии «Кларка» арестовали за попытку похищения своей 7-летней дочери. На суде адвокаты утверждали, что лже-Рокфеллер страдает расстройством психики, но на присяжных это не подействовало. В итоге в 2009 году несостоявшегося миллиардера отправили за решетку на пять лет. А через два года полиция установила, что в конце 1980-х Кристиан убил семейную пару Сохус и их маленького сына, в чьем доме он жил в Калифорнии.

ТОРГОВЕЦ ВОЗДУХОМ

Юный англичанин Даниэль Бургоун жил в одном доме с мамой и подрабатывал мясником на сельском рынке. Но в соцсетях молодой человек жил совершенно иной жизнью. Он выкладывал фотографии из шикарных отелей и топовых ресторанов, красовался с бутылками шампанского Crystal и демонстративно курил толстые сигары. В виртуальном мире он был брокером компании Midas и предлагал известным бизнесменам вложиться в дорогие вина, ювелирные украшения и квоты на выброс углекислого газа. А на личных встречах британец был крайне убедителен, поддерживая образ богатого мальчика-мажора.

На продаже воздуха Бургоун и погорел. Инвесторы и в самом деле были уверены, что покупают квоты на выброс CO2. В результате парню удалось разжиться более чем 100 тысячами фунтов (около 13 млн руб.). Суд приговорил мошенника к двум годам заключения и выплате компенсаций пострадавшим предпринимателям.

До знакомства с Ниной Сигенталер Алистер Стюарт жил скромно, влачил существование на пособие по инвалидности и периодически развлекался, прокручивая мошеннические схемы. Фото: СОЦСЕТИ

ИЩУ ИНВЕСТОРА

Безработный англичанин смог провести управляющую подразделением известного аукциона Sothebys на Карибских островах и выманил у нее $1,3 млн. Дело было в 2012 году.

До знакомства с Ниной Сигенталер Алистер Стюарт жил скромно, влачил существование на пособие по инвалидности и периодически развлекался, прокручивая мошеннические схемы. За это против него полиция четырежды заводила дела.

Общаясь с Ниной, Стюарт в течение полугода выдавал себя за миллиардера и управляющего швейцарского хедж-фонда, владеющего недвижимостью по всему миру. Мужчина обратился к Сигенталер с просьбой помочь в покупке имущества на сумму $16 млн на карибских островах Теркс и Кайкос. Не подозревая ничего дурного, женщина общалась с мошенником практически ежедневно по скайпу, и в итоге влюбилась, тому еще способствовал ее тяжелый развод.

А Стюарт времени даром не терял: убедил Сигенталер инвестировать в его фонд (на это ушло почти миллион долларов), а также оплатить аренду фешенебельных апартаментов для их совместного отдыха (еще 250 тысяч долларов), который так и не состоялся.

Пока женщина мечтала о безоблачном будущем, мошенник спускал ее деньги на путешествия, аренду авто с личным водителем, перелеты на бизнес-джетах, полеты на вертолетах и проживание в топовых отелях. Так и дождавшись решительных шагов от Стюарта, дама решила обратиться в полицию, которая в свою очередь арестовала мошенника.

Энтони Жиньяк Фото: СОЦСЕТИ

СТРАСТЬ ПО СВИНЫМ РЕБРЫШКАМ

На любви к свинине погорел псевдопринц из Саудовской Аравии. Американец колумбийского происхождения Энтони Жиньяк почти 25 лет притворялся шейхом. С годами мошенник довел свой образ до совершенства: на сделки с инвесторами он приезжал на Ferrari с дипломатическими номерами. Правда, никто не догадывался, что они были куплены на интернет-аукционе.

Американец колумбийского происхождения Энтони Жиньяк почти 25 лет притворялся шейхом. Фото: СОЦСЕТИ

В 2017 году Жиньяк готовился развести американского бизнесмена Джеффри Саффера, пообещав вложить в его курорт $400 млн. Когда предприниматель пожаловал в пентхаус Жиньяка, тот показал ему поддельную выписку со счета в банке на $600 млн. Но в тот же вечер Саффер заподозрил неладное: во время ужина наследный принц активно поглощал свинину, которая запрещена мусульманам.

С годами мошенник довел свой образ до совершенства: на сделки с инвесторами он приезжал на Ferrari с дипломатическими номерами. Правда, никто не догадывался, что они были куплены на интернет-аукционе. Фото: СОЦСЕТИ

Служба безопасности бизнесмена установила, что Жиньяк мошенник. Вскрылись его прошлые аферы. В апартаментах полиция нашла фальшивые дипломатические номера, визитки на разные имена, тысячи долларов и поддельные финансовые документы.