Почему на самом деле рухнул курс доллара и что будет дальше

После событий, которые начались 24 февраля, спрос на валюту резко вырос. Но потом ситуация изменилась и курс доллара и евро к рублю начал снижаться. Фото: Иван МАКЕЕВ

За последний месяц скачки курсов валют сродни залихватским американским горкам. До начала спецоперации на Украине доллар и евро медленно росли в цене, рубль то чуть отыгрывал позиции на бирже, то сдавал их. Обычные, в общем, качели, не вызывающие особой тревоги. Доллар 23 февраля стоил 80 рублей, евро – 90. Но после этой даты валютные вагончики резко взлетели по горке вверх.

От роста курса американской валюты, как от перепада высот, захватывало дух:

1 марта – 93 рубля за доллар,

4 марта – 111,

11 марта – 120.

Евро лихо опережал собрата:

1 марта – 104,

4 марта – 124,

11 марта – 132.

Впечатляет разбег? Но это было лишь начало. Взяв рубикон 11 марта, валюта устремилась вниз. Причем, с такой же скоростью, как взлетала наверх. Сейчас доллар стоит 86,28, евро – 96,01. И это, говорят эксперты – не предел. У рубля есть еще потенциал для укрепления. Но насколько его хватит? И в чем реальные причины?

После событий, который начались 24 февраля, спрос на валюту резко вырос. А когда на что-то растет спрос, это что-то дорожает - закон рынка. Но потом ситуация изменилась и курс доллара и евро к рублю начал снижаться. По нескольким причинам.

Причина 1. Ставка и обязательства Центробанк запустил экстренные меры – поднял ключевую ставку до 20% и обязал всех экспортеров продавать до 80% валютной выручки на бирже. Когда валюту меняют на рубли, курс российской валюты растет - опять же, закон рыночной экономики.

- А с учетом того, что цены на энергетические (и не только) ресурсы выросли на 20-30 процентов и по некоторым позициям еще больше, то валютной выручки у нас поступает гораздо больше, чем в прошлом году. А значит, валюты на бирже сейчас с избытком, - говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Причина 2. Импорт завис

Товары, которые еще совсем недавно активно поступали к нам из-за рубежа, оказались не у дел. Немецкие машины и итальянская одежда недоступны, небо для евротуров закрыто, даже алкоголь не поставляют.

- Ограничение импорта произошло из-за сложностей с расчетами, поэтому товары зависают, - дополняет Сергей Пикин. – Нет иностранного товара - нет оплаты за него в валюте.

Отсюда вывод: еще больше валюты остается в России и не уходит за рубеж. Это позитивно влияет на курс рубля.

Причина 3. Населению покупать валюту нельзя

Но самым главным фактором, как считают эксперты, стало ограничение Центробанка на покупку валюты. Напомним, с 9 марта в России нельзя поменять рубли на наличные доллары и евро. Купить ее на бирже можно, но с 12-процентной комиссией.

- Соответственно, спекулятивная активность со стороны населения сильно ограничена, - поясняет Сергей Пикин. – Но с другой стороны, это ограничение сильно повлияло на развитие теневого валютного рынка. Там совсем другой курс (дороже) и приобрести валюту можно в любой форме - наличкой, безналом или криптоденьгами.

Ради интереса захожу на Авито. Вуаля – по 110 рублей можно купить до 100 тысяч долларов.

С 9 марта в России нельзя поменять рубли на наличные доллары и евро. Купить ее на бирже можно, но с 12-процентной комиссией. Фото: Иван МАКЕЕВ

Причина 4. Нет зарубежных участников

По решению Центробанка, иностранцы больше не работают на российском финансовом рынке.

- Покупателей нет, рынок сильно ограничен, а значит, нынешний курс не является реальным экономическим курсом, - подчеркивает эксперт Пикин. – Если бы не все эти ограничения, реальным курс был бы до 120 рублей или выше.

Причина 5. Время платить налоги

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова существенное укрепление курса рубля связывает с ожидаемым ростом активности российских экспортеров.

- Конец марта – это период налоговых платежей, - говорит Орлова. - Сейчас идет большой объем продаж экспортной выручки. Компаниям нужно уплатить налоги в бюджет рублями. При этом активность импортеров небольшая. Или они имеют запас валюты, или находятся в поиске новых торговых партнеров. Отсюда такой дисбаланс, когда предложение валюты существенно превышает спрос на нее. Отсюда - укрепление курса рубля. Но оно временное. Сейчас оборот валютного рынка 2 млрд долларов в день, до 24 февраля было в два раза выше. Есть вероятность, что в начале апреля спрос на валюту начнет возрастать, а предложение сократится.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что будет дальше?

Понятно, что пока ситуация не стабилизируется, мы так и будем жить в условиях «времени перемен». Но ведь когда-то это закончится и каким будет наше экономическое будущее? Причем, не только в России, но и в мире. Эксперты не берутся прогнозировать, лишь осторожно предполагают.

Так, например, финансовый аналитик Михаил Беляев в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) предположил, что укрепится выше того курса, который был до 24 февраля, рубль не сможет.

- Потому что для этого нет объективно никаких условий, - сказал эксперт. Впрочем, это не так уж и плохо: напомним, 23 февраля доллар стоил 80 рублей.

В том же радийном эфире аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский высказался в пользу юаня как мировой резервной валюты.

- Исторический опыт говорит о том, что господство за валютой самой индустриально развитой страны, которая имеет наибольшее производство и наибольшую долю промышленного экспорта в мире, - рассказал Голубовский. - По факту это КНР. Поэтому смена лидера в ближайшей перспективе - абсолютная реальность. Но случится она или нет, вопрос. Потому как в такие неоднозначные моменты многое зависит от нюансов. Даже незначительные события могут повлиять на развитие мира. И сейчас мы живем в такой период, когда прогнозировать что-либо крайне сложно.