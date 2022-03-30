Сбежавшая из России Чулпан Хаматова уволилась из театра "Современник"

Чулпан Хаматова после побега из России уволилась из "Современника". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чулпан Хаматова после побега из России уволилась из "Современника". Актриса вовсю обживается в Латвии и покоряет европейскую сцену. А ведь недавно жаловалась на безденежье и не представляла, как будет существовать в экопоселке для миллионеров.

Чулпан Хаматова уволилась из московского "Современника" по собственному желанию, передает "Интерфакс". Как уточнила директор театра Татьяна Баранова, это произошло 23 марта.

Ранее стало известно, что Хаматова уехала жить в Латвию. А на днях артистка вышла на сцену Немецкого драматического театра в центре Берлина.

Ранее ее пригласил на работу главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис. Артисты хорошо знакомы по работе над спектаклем "Горбачев". "Совсем скоро она будет участвовать в наших шоу. На начальном этапе - на родном языке", - поведал режиссер.

Отметим, внезапный побег Чулпан вызвали шквал обсуждений в актерской среде. Знаменитость обосновалась в экопоселке для миллионеров. Она рассказала, что ее дом находится в лесу, до которого тяжело добираться. Правда, не стала уточнять, что деревянный коттедж площадью в 200 квадратных метров находится в 80 км от Риги и по самым скромным подсчетам стоит от 350 тысяч евро.

Участок площадью в 50 соток Хаматова приобрела еще в 2013 году. Сразу же после этого актриса получила вид на жительство в Латвии.