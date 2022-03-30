Украина готова выполнить требования, на которых настаивает Россия

На встрече в Стамбуле киевские власти впервые за все годы «заявили о своей готовности договариваться с Россией».
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Главное, о чем сказал глава российской делегации:
Украина впервые зафиксировала, что готова выполнять целый ряд условий для строительства нормальных добрососедских отношений с Россией. Причем, сделала это письменно. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах между Россией и Украиной Владимир Мединский. По его словам, после госпереворота-2014, наша страна годами выдвигала эти требования и киевскому режиму, и его покровителям, в первую очередь – США.
- Россия предлагала переговоры, Россия предлагала заключение разного рода соглашений, которые должны были гарантировать и безопасность Украины, и защиту наших национальных интересов. Все эти требования годами с 2014 года игнорировались, - заявил Мединский.
«Из Украины, точнее говоря, из украинской территории НАТО продолжало создавать антироссийский плацдарм», - отметил помощник президента.
- Вообще вступление Украины в НАТО, создание натовских военных баз на ее территории предполагалось вопросом уже решенным, - напомнил Мединский. - Вопрос был только во времени. Отмечу, и это уже доказано, что проводилась целенаправленная работа по созданию биологического оружия. В публичную сферу был вброшен вопрос о приобретении Украиной ядерного оружия.
А все эти годы «киевский режим проводил откровенный геноцид в отношении жителей Донбасса». И тому есть масса подтверждений.
Вооруженное столкновение было неизбежно, а спецоперация - вынужденный шаг, заявил политик:
- Есть неопровержимые доказательства того, что Киев готов и планировал начать в ближайшее время наступление против донбасских республик. Тогда России в любом случае пришлось бы встать на защиту десятков и десятков тысяч наших граждан, проживающих там граждан России. В этих условиях Россия была вынуждена начать специальную военную операцию.
На встрече в Стамбуле киевские власти впервые за все годы «заявили о своей готовности договариваться с Россией».
- Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Эти принципы предусматривают:
1. отказ от вступления в НАТО,
2. фиксация внеблокового статуса Украины,
3. отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения, разработки других видов оружия массового поражения,
4. отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов.
5. Обязательства проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия.
«То есть Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала», - подытожил Мединский.
- Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована. В этом, собственно, суть, смысл и важность предварительно согласованного на достаточно высоком уровне Украиной документа, - заявило он.
В то же время помощник президента отдельно подчеркнул, что «принципиальная позиция нашей стороны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной».
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