Украина готова выполнить требования, на которых настаивает Россия

На встрече в Стамбуле киевские власти впервые за все годы «заявили о своей готовности договариваться с Россией». Фото: REUTERS

Главное, о чем сказал глава российской делегации:

Украина впервые зафиксировала, что готова выполнять целый ряд условий для строительства нормальных добрососедских отношений с Россией. Причем, сделала это письменно. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах между Россией и Украиной Владимир Мединский. По его словам, после госпереворота-2014, наша страна годами выдвигала эти требования и киевскому режиму, и его покровителям, в первую очередь – США.

- Россия предлагала переговоры, Россия предлагала заключение разного рода соглашений, которые должны были гарантировать и безопасность Украины, и защиту наших национальных интересов. Все эти требования годами с 2014 года игнорировались, - заявил Мединский.

«Из Украины, точнее говоря, из украинской территории НАТО продолжало создавать антироссийский плацдарм», - отметил помощник президента.

- Вообще вступление Украины в НАТО, создание натовских военных баз на ее территории предполагалось вопросом уже решенным, - напомнил Мединский. - Вопрос был только во времени. Отмечу, и это уже доказано, что проводилась целенаправленная работа по созданию биологического оружия. В публичную сферу был вброшен вопрос о приобретении Украиной ядерного оружия.

А все эти годы «киевский режим проводил откровенный геноцид в отношении жителей Донбасса». И тому есть масса подтверждений.

Вооруженное столкновение было неизбежно, а спецоперация - вынужденный шаг, заявил политик:

- Есть неопровержимые доказательства того, что Киев готов и планировал начать в ближайшее время наступление против донбасских республик. Тогда России в любом случае пришлось бы встать на защиту десятков и десятков тысяч наших граждан, проживающих там граждан России. В этих условиях Россия была вынуждена начать специальную военную операцию.

На встрече в Стамбуле киевские власти впервые за все годы «заявили о своей готовности договариваться с Россией».

- Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Эти принципы предусматривают:

1. отказ от вступления в НАТО,

2. фиксация внеблокового статуса Украины,

3. отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения, разработки других видов оружия массового поражения,

4. отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов.

5. Обязательства проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия.

«То есть Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала», - подытожил Мединский.

- Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована. В этом, собственно, суть, смысл и важность предварительно согласованного на достаточно высоком уровне Украиной документа, - заявило он.

В то же время помощник президента отдельно подчеркнул, что «принципиальная позиция нашей стороны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной».

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