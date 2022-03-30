Рост зарплат и укрепление рубля: Эксперт объяснил, что будет, если запад станет покупать наши товары за российскую валюту

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил не ограничиваться продажей только газа за нашу национальную валюту.

«Будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т. п.», - написал он в своем телеграм-канале.

И порекомендовал коллегам из парламентов «недружественных» стран более серьезно отнестись к вопросу рублевых взаиморасчетов: «Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать».

Идею быстро подхватили в Совете Федерации. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что предложение может получить развитие, если Владимир Путин даст соответствующее поручение.

-Это идея, которая, безусловно, должна прорабатываться с учетом того, что на самом деле существуют страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморасчетам в национальных валютах, - сказал Песков, пояснив, что престиж доллара "изрядно в последние годы зашатался" и «единственной неизбежной альтернативой этим процессам будет расширение практики использования национальных валют».

-В перспективе это, конечно, хорошая история — увеличить долю рубля в нашем балансе. Рубль сможет укрепить свою позицию, во всяком случае как региональная валюта., - прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) возможность таких продаж инвестиционный стратег «Ари Капитал» Сергей Суверов. - Надо сначала посмотреть, как пройдет пилотный проект по газу. Как мы видим, есть некоторые сложности с согласием западных стран платить рублями. Отмечу, что и нашим экспортерам, например, металлургам, все равно потребуется валюта — чтобы покупать зарубежное оборудование. Однако продажи за рубли позволят компаниям не складировать доллары и евро на счетах. А чтобы не держать там рублевую массу, будет стимул вкладывать эти деньги в какие-то проекты. Возможно, повысить зарплату сотрудникам.

Президент Владимир Путин 23 марта дал поручение до 1 апреля перевести расчеты за поставки газа «недружественным» странам за рубли. По словам Дмитрия Пескова, будет разработана простая, прозрачная и выполнимая система платежей за рубли. При этом прямо-таки с 31 марта рубли за газ не пойдут.

-Оплата и поставки — это растянутый во времени процесс. Не то, что все, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс, — заявил Песков.