Угон самолета в Италии: Небо над Средиземноморьем пришлось закрыть

Истребители Mirage 2000 перехватили угнанный самолет в небе над Францией. Фото: REUTERS

Французские военные были подняты по тревоге: их итальянские коллеги сообщили, что неизвестный угнал самолет, поднял его в небо и направляется в сторону Лазурного берега. В районе Ниццы воздушное пространство было немедленно закрыто.

Истребители Mirage 2000 перехватили самолет в небе над Францией и вынудили угонщика сесть в Экс-ле-Миле.

Уже известно, что сидевший за штурвалом итальянского воздушного судна мужчина является словаком по национальности; у него не было плана полета, радиосвязь он не поддерживал. При задержании летчик не оказывал сопротивления. Задержавшие его французы отметили, что мужчина был без обуви, в одних носках. Его уже передали полиции.

Самолет летел на малой высоте и до принудительной посадки успел пересечь несколько закрытых зон, включая базу ВМФ Франции в Тулоне, аэропорт Ниццы и один из портов приписки французских подводных лодок.

Известно, что угонщик передал французским властям некое письмо, его содержание пока не разглашается. Также пока неизвестны и мотивы угона.

В 2021 году в небе Франции было зафиксировано 170 нештатных ситуаций, потребовавших вмешательства военных летчиков.