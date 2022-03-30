Путин запретил закупать иностранное ПО для критической инфраструктуры

Президент поручил всем госкомпаниям максимально отказаться от иностранных компьютерных программ. Фото: REUTERS

Президент поручил всем госкомпаниям максимально отказаться от иностранных компьютерных программ. Такой указ официально опубликован в среду, 30 марта.

Конкретно по пунктам, что написано в документе:

1. С 31 марта все госкомпании, кроме муниципальных, не могут покупать «иностранное программное обеспечение» для использования на «критической информационной инфраструктуре». Ну то есть на компьютере секретарши Windows можно оставить. Но если у машины есть доступ к крупным базам данных, то ставить на него забугорный софт уже нельзя.

2. С 1 января 2025 года органам власти вообще запрещается использовать иностранные программы на той самой критической инфраструктуре. В общем, много где.

3. В течение месяца правительство должно решить, каким требованиям вообще должно отвечать программное обеспечение госкомпаний. Кроме этого, Кабмин может сделать исключения для иностранного софта, если его совсем нечем заменить.

4. В течение полугода надо максимально обновить иностранную электронику на российскую в «критической информационной инфраструктуре».

5. Правительству поручено создать научно-производственное объединение для создания этой самой российской электроники для критической инфраструктуры.

6. Еще надо подготовить кадры, которые смогут делать отечественную электронику.