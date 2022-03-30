Украина встретила своего героя, «павшего в бою с русским кораблем»

Севастополь, 26 февраля 2022 г. Военнослужащие гарнизона ВСУ с острова Змеиный, сдавшиеся подразделениям ВС РФ. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Этот героический подвиг украинских пограничников с острова Змеиного навсегда войдет в анналы украинской военной истории. О нем сложат песни, напишут оперы, повести и романы, снимут фильмы, поставят балет, отольют из бронзы памятники и т.д.

Напомним, как якобы было дело по украинской версии. 24 февраля в первый день нашей военной операции на Украине к острову Змеиному подошел российский военный корабль и предложил пограничникам сложить оружие, сдаться. Что пограничники в полном своем составе - 82 человека сразу же и благоразумно сделали. Их приняли на борт нашего военного корабля и отправили отдыхать в Крым. Но в условиях украинского военного бардака информация о сдаче в плен этого пограничного гарнизона даже не дошла до штабов. Полагаю, что командование гарнизона или не могло дозвониться до этих штабов, или просто не пожелало ставить в известность свое командование на материке. В штабах очнулись только после того, когда выяснилось, что никакой связи с гарнизоном нет. А раз нет связи, то пограничников признали погибшими в неравной битве с российским флотом. Более того, в штабах даже не знали, не ведали сколько на самом деле на острове пограничников. От балды назвали цифру почему-то 13. А штатные военные пропагандисты тут же наспех сляпали очередной фейк о героической смерти воинов на Змеином. Фейк запустили по всем каналам, звучит он так: якобы командир российского военного корабля объявляет по громкой связи: «Я русский военный корабль! (При этом командир почему-то не указывает ни названия корабля, ни своей фамилии?) Предлагаю сложить оружие и сдаться!». В ответ ему якобы командир гарнизона с острова Змеиного отвечает по громкой связи: «Русский военный корабль иди на …!».

Можно на 100 процентов утверждать, что подобных переговоров не было. Если бы этот диалог состоялся и действительно попал в украинские штабы, то в тех штабах узнали бы и о численности пограничников на острове, и об их дальнейшей судьбе. Но фейк как поспешно сляпали, так поспешно и запустили его по всем каналам. И тут началась комедия. Главный украинский комедиант Зеленский на весь потрясенный мир оплакал своих 13 павших бойцов и присвоил им звание героев Украины посмертно! Это радостное известие герои получили уже в Севастополе, но в то же время и растерялись: а кого конкретно из 82 считать 13-ю героями?! Ведь президент Зеленский, объявив людей героями Украины, не назвал ни одной фамилии! Это наверняка единственный случай в мире, когда не пойми кому глава государства присуждает высшую награду, не имея даже под носом списка имен героев.

Уже через сутки выяснилось, что героев гораздо больше и, к несчастью для украинских фейкометов, все они живы, целы. А одураченный президент Зеленский крепко посажен в лужу, ВСУ опозорены в очередной раз.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Как сложилась судьба фейкометов, нам неведомо. Возможно они уволены все… посмертно. Однако выдумка про русский военный корабль, который командир гарнизона якобы за минуты до своей героической гибели посла на… ушла в народ и стала символом украинского героизма, как и многое тому подобное их вранье.

Понятно, что плененный командир гарнизона, который ничего подобного в матюгальник не говорил, брать на себя этот позор не стал. Но фейкометы новые (или сохранили старых?), ища выход из положения, сделали эту комедию еще смешнее. Теперь слова «...корабль иди на...» приписали солдатику некому Роману Грибову, призванному из города Черкассы. Даже кто не служили в армии вряд ли поверят в такую чушь. Представьте себе картину: командир российского военного корабля предъявляет гарнизону ультиматум, а с тем командиром в переговоры по громкой связи вступает солдатик срочник. Даже если предположить, что офицеры, прапорщики, сержанты в этот момент были вповалку пьяные и не вязли лыка, а языком владел единственный Ромка Грибов, и его слова услыхали в украинских штабах, то опять же, я повторюсь, те штабисты знали бы обо всем, что дальше произошло.

Вчера «погибших» героев Украины со Змеиного вернули домой в рамках обмена пленными. Но, решили на Украине - ломать, так ломать комедию! Сегодня по всем украинским каналам славят солдата Грибова, который взял на себя слова за корабль. Сам военный губернатор Черкасской области уже прилюдно наградил его Орденом отличия за заслуги перед Черкащиной! Несомненно, что наградят его еще много раз. Его именем назовут улицы и проспекты. Ну, просто все по Гоголю на Украине этой еще со времен Николая Васильевича и по день сегодняшний.