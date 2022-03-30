«Украинских детей лишили нашей общей истории»: «Единая Россия» и Минпросвещения РФ изучили учебники Украины

Сергей Кравцов, министр просвещения: "В соседней стране создали альтернативную историю". Фото с сайта: er.ru

Более 300 книг методической и учебной литературы волонтеры привезли из школ освобожденных территорий ЛДНР и Украины. Педагоги и историки провели анализ материалов, по которым работали учителя и учились дети на территории Украины. Эксперты пришли к очевидному выводу – в соседней стране создали альтернативную историю. И все это финансировалось иностранными государствами, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции «Единой России» и Минпросвещения «Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти».

ЗОМБИРОВАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ

«Это целенаправленная работа и выстраивание цепочки, искажающей историческую правду. Это не только агрессия и готовность к военной операции против нашей страны, но и зомбирование учителей, школьников – причем, зачастую насильственно», - сообщил Сергей Кравцов.

Фото с сайта: er.ru

В учебниках истории делались акценты на том, что современная Украина в условиях агрессии России нуждается в компактной мобильной армии, а тематика совместных достижений наших стран вообще замалчивается.

«Творчество Чехова исключительно связано с Украиной - про Россию нет ни слова, - привел конкретные факты министр. - Не говорится о первом космонавте Юрии Гагарине. Бандера и Шухевич названы героями. Была возрождена детская националистическая организация «Пласт» - ее членами были Бандера и Шухевич. В ней впрямую нацизм возводился в абсолют. В учебнике географии при описании российских географических объектов не говорится, что они находятся на территории России».

Причем, как отметила председатель комитета Госдумы по просвещению, координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Ольга Казакова, речь идет не только об оценке подачи информации украинским школьникам...

Ольга Казакова, председатель комитета Госдумы по просвещению, координатор партийного проекта «Культура малой Родины». Фото с сайта: er.ru

«Украинских детей лишили нашей общей истории. В учебниках по истории Украины нет ни слова про Великую Отечественную войну. Есть только Вторая мировая. Завершение войны трактуется не как победа над фашизмом, а как дальнейшие преступления советской власти против Украины. Не говорится, что Бандера и Шухевич присягали на верность Гитлеру», - пояснила парламентарий.

КИЛЛЕРЫ ИСТОРИИ

Писатель, историк, заместитель директора Института государства и права РАН Александр Звягинцев отметил, что современные украинские учебники — это «киллеры» истории, которые искажают реальную действительность. Ученый напомнил об идеологии молодежной нацистской организации «Гитлерюгенд». По его словам, это клишированная модель того, что описано в украинских учебниках сегодня.

«Как начинается у них день? Какой у нас девиз — мы дети Украины, пускай Москва лежит в руинах. Мы завоюем весь мир, смерть москалям. Откуда взято это? С гитлерюгенда! Это Гитлер говорил, что мы должны воспитать молодых людей со звериным взглядом, которым покорится весь мир. И мы сейчас должны об этом напомнить», — считает эксперт.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров отметил, что в основу учебников легли материалы НАТО, в списке используемой литературы обозначены официальные рекомендации - материалы Северо-Атлантического альянса. В том числе и в отношении жителей ЛДНР.

Артем Туров, зампред комитета Госдумы по делам СНГ. Фото с сайта: er.ru

«Если взять тексты и методичку, по факту там готовят диверсантов и террористов и полностью транслируется экстремистский материал. Людей просто натравливали», - добавил парламентарий.

«НАША СТРАНА ВСЕГДА ПОМОГАЛА БРАТСКИМ НАРОДАМ»

Слова экспертов и депутатов подтвердила директор Горловской школы (ДНР) Зоя Дамаскина. Педагог привела цитаты из учебника «Введение в историю Украины» 2002 года, по которому учат детей и сейчас. В нем искажены факты ведения Великой Отечественной войны, трагедии в Бабьем Яру, а также действий Советского Союза. При этом культивируется деятельность украинской повстанческой армии (УПА).

Все представленные учебники были переданы в музей парка «Россия – моя история», где будет создан соответствующие раздел экспозиции «Освобождение». Ознакомиться с фактами искажения истории и географии в украинских учебных материалах смогут все желающие.

«Мы никогда не допустим, чтобы история, география были искажены, факты Великой Отечественной войны, нашей дружбы с Украиной, другими странами. Наша страна всегда открыта, всегда помогала братским народам, в том числе Украине», - резюмировал Сергей Кравцов.