Сергей Лавров заявил о понимании Украиной того, что вопросы Крыма и Донбасса решены

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 марта работал в Китае. Хотя основная проблематика международной встречи касалась ситуации в Афганистане, отвечая на вопросы журналистов на полях форума, Лавров коснулся и прошедших накануне в Стамбуле переговоров России и Украины. Вот главные его заявления:

Расцениваем результаты состоявшихся вчера в Стамбуле переговоров как позитивное продвижение вперед. Это еще не окончательный результат».

«Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, так же как и понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены».

«Формируется новая реальность: однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое, складывается многополярный. Это объективный процесс. Его невозможно остановить. В этой реальности будет «править» не одна держава – необходимо будет договариваться между всеми ключевыми государствами, имеющими сегодня решающее влияние на мировую экономику, политику».

«Если говорить о том, у кого слова расходятся с делами, то даже не хочу сейчас приводить огромное количество примеров, когда США говорили одно, а делали совсем другое».

Отметим, что 31 марта и 1 апреля Сергей Лавров будет находится с рабочим визитом в Индии — еще одной крупнейшей экономикой мира, не поддержавшей санкции против России.

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