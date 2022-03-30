Елена Малышева улетела в США после слухов о закрытии шоу "Жить здорово"

Елена Малышева в передаче "Жить здорово!".

Елена Малышева улетела США. Телеведущая покинула Россию на фоне слухов о закрытии программы "Жить здорово". Знаменитость пробудет за рубежом как минимум полгода. В Америке у нее живут два сына и трое внуков, так что звезде экрана будет чем заняться на чужбине.

Слухи о закрытии программы "Жить здорово" взбудоражили поклонников передачи, бессменной ведущей которой много лет является Елена Мвлышева. Пресс-служба Первого канала поспешила успокоить народ. В данный момент шоу убрали из сетки вещания временно. Программа не выходит наряду с другими развлекательными шоу, однако речи о закрытии проекта не идет.

Как удалось выяснить Super.ru, сама телеведущая сейчас находится в США. Она улетела к своим внукам до сентября. Елена Васильевна пока не спешит комментировать свой отъезд из России. Молчат и ее соведущие Андрей Продеус, Дмитрий Шубин и другие.

Как известно, в Нью-Йорке у нее живут два сына. Старший Юрий работает врачом в крупном госпитале. Он закончил ординатуру по хирургии и резидентуру, стал лучшим шефом-резидентом одного из крупнейших госпиталей Нью-Йорка. Продолжает учиться - будет кардиологом и кардиохирургом. В 2014 году старший наследник теледоктора женился и успел обзавестись тремя детьми: двумя сыновьями и дочкой, появившейся на свет в 2021 году.

Как известно, в Нью-Йорке у Малышевой живут два сына.

Младший Василий - юрист. "В его компании работают ребята из России, Японии и других стран. Это другое поколение людей, которые не рассматривают землю разделенной на страны. Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито", - хвасталась Малышева.

Ранее телеведущая подчеркивала, что переезжать в США не собирается, потому что считает себя русской "с ног до головы". "Я - русская с ног до головы. Я человек, который родился и состарится здесь, потому что я все здесь люблю и всех!" - резюмировала она.