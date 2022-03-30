Дети освобожденного города: Мариуполь — не Украина!

Выжившие в аду Мариуполя: "Мы сидели, дни считали. Тридцать два дня насчитали..."
Фото: Дмитрий СТЕШИН
В это утро микрорайон «Восточный» Мариуполя пах вкусно – жареными семечками. На гигантской маслобойне, без малого месяц дымились многотонные залежи необработанного подсолнечника и целый месяц, бойцы батальона ДНР «Восток» наслаждались этим восхитительным запахом. «В рот подсолнечное масло больше не возьму» - заметил водитель нашей драной «девятки». Стекла в машине были истерзаны мелкими осколками, так, что осыпалась зеркальная тонировка, казалось, что все сиденья в каких-то новогодних блестках. Еще неделю назад на этой машине катались нацисты из батальона «Азов»* и не успели забрать ее, отступая. Не до того им было.
Вдалеке - очертания гигантской маслобойни, аромат подсолнечного масла пронизывает всё вокруг.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Под ногами хрустит военный мусор – куски оконных рам, осколки, гильзы, какая-то декоративная обшивка и вездесущий утеплитель. А девятиэтажки - самые обычные, такими застроен весь Мариуполь. Вот только взять эти здания было мудрено. Я спотыкаюсь о толстый бельевой трос, растянутый поперек улицы. Как ни странно, это символ мужества наших бойцов.
Помню, как один из батальонных завхозов, рассказывал мне, как прочесывал все небогатые магазины в округе, пытаясь найти нормальную веревку. Просто в одной из девятиэтажек 22 дня в полном окружении сражалась так называемая «группа Люгера», два десятка бойцов батальона «Восток». «Азовцы»*, по стандартной тактике, пропустили их вглубь квартала и отрезали от своих, надеясь постепенно выбить разведчиков или заставить их сдаться, когда закончатся боеприпасы.
Почти сутки ребята из авиаразведки «Востока» забрасывали окруженным бойцам первую «дорогу жизни» с помощью квадрокоптера. А потом, в девятиэтажку, в пустых пятилитровых бутылях, по воздуху, поползли гранаты, патроны, продукты, газ для горелки, вода и лекарства. В ответ, разведчики присылали трогательные записки на кусках обоев. Командир батальона «Восток» собрал эти послания и сохранил: «для истории».
Одна из записок, начертанная на куске обоев. Теперь это история.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Буквально несколько дней назад, «группу Люгера» разблокировали и вывели, а дома освободили и зачистили. Теперь в квартале можно передвигаться не пригибаясь, не прижимаясь к стенкам. Разведчик Роман показывает мне, как он выразился «чудо войны»:
- Видишь, на предпоследнем этаже, на кухне, стоит стол, стулья и кастрюлька? Приходи и усаживайся…
Внешней стены у дома нет и совершенно непонятно, как уцелел этот простецкий кухонный быт. Роман мне показывает на черные зияющие провалы коридоров, уходящих в глубь здания:
- Мы почему ребят разблокировать не могли и взять эту «девятину» не получалось? Как начинался обстрел, фашики сразу же отходили в эти коридоры и получалось, их снаружи прикрывали сразу три-четыре стенки…
Дом взяли, лишь положив в него десяток корректируемых снарядов «Краснополье», точечно выбив все огневые гнезда. «Азов» откатился на другой рубеж, оставив после себя трупы.
Выбить отступающих боевиков "Азова" из жилых домов было делом непростым.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Еще за несколько дней до начала спецоперации, принимая меня в батальон вольноопределяющимся, командир «Востока» выставил мне условие: «Под ногами у воюющих не путаться». Я согласился и «не путался». Понимал, что сидеть у ног бойца, стреляющего в окно, так, чтобы тебе за шиворот сыпались горячие гильзы, это, конечно здорово. Но, читателю, который пытается через тебя понять происходящее в Мариуполе, такие «боевые сюжеты» не дают никакой информации. Мне и читателям нужны были истории.
Поэтому, этим утром, еще по темноте, меня подняли со словами: «Хотел историй?».
Оказывается, несколько часов назад, бойцы «Востока», осматривая освобожденные дома, обнаружили в одной из девятиэтажек семью, которая прожила весь месяц боев в своей квартире на первом этаже: отец Вячеслав, мать Наталья и девятилетняя дочка Арина. Чуть позже, к этой семье присоединилась соседка Марина со взрослой дочерью. Марина жила на пятом этаже, пока ее не ранило. Пуля вошла ей в грудь так удачно, не задев ни легких, ни сердца, ни костей, что врачи батальона только развели руками – «чудо». Единственный след: Марина очень бледная, прямо серая и иногда морщится от какой-то внутренней боли. После ранения Марина с дочкой переехали на первый этаж: последние жители подъезда собрались вместе. В подвал они не спускались, все обстрелы пережидали в простенках у лифта и в коридоре подъезда. Спали все вместе, застелив одеялами полы в большой комнате – «так не страшно».
Типовая девятиэтажка Мариуполя со следами боя.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Тысячи раз на Донбассе я замечал, как городские, атомизированные жители-индивидуалисты, в экстремальных условиях мгновенно образуют общины. Чужие люди становятся названными родственниками – так проще выжить. Хотя, «проще» не точное слово, только ТАК можно выжить.
Для этой общины у нас были хорошие новости. Все собрались на кухне, чтобы их услышать. Для начала, командир «Востока» Александр Ходаковский выложил на стол еду и обрадовал собравшихся:
- У нас рядышком будет пункт связи с генератором, закинем вам кабель. Планшеты зарядите, мультики ребенку включите.
При слове «мультики» Арина радостно вскинулась и подергала Наташу за рукав: «Мама! Мультики!». При этом, дом буквально трясся от разрывов снарядов, бетонная плита под ногами вибрировала, но ребенок не обращал на это никакого внимания…
Наши зачищали соседние кварталы, война уходила все дальше и дальше от многострадальной многоэтажки на улице Таганрогской. И можно было попробовать вспомнить недавнее прошлое. Спрашиваю:
- Что здесь было, когда стоял «Азов»*?
Вячеслав, оказывается, очень внимательно наблюдал за боевыми действиями в своем дворе:
- Они заселились в квартиры в шахматном порядке. Устраивали там склады. Я заблокировал железную дверь нашего подъезда, тогда «азовцы»* забрались на второй этаж по решеткам на окнах. Потом мы слышим шаги возле нашей квартиры, у всех начинается мандраж… У девочек моих вообще речь отнялась, когда они кувалдой начали выбивать тамбурные двери. Мы не открываем. Я слышу, говорят нам: «Мы знаем, что вы здесь». Они поняли, у нас на лестнице мангал стоял, мы на нем готовили. Мы решили открыть, из автомата бы лупанули по замкам, они так открывали двери…
Вячеслав замечает, что пришельцы были экипированы очень хорошо, с опознавательными знаками – синей лентой на рукаве. Тут, очень эмоционально начинает рассказывать Наташа:
- Мы у них попросили помощи, Марина уже была ранена. Они ее осмотрели, связались по рации, а им сказали – пусть уходят.
Но мои собеседники не ушли, а потом уже было поздно бежать. Вячеслав рассказывает и показывает через последнее стекло в окне:
- Вон там была позиция танка, выезжал, шмалял, пламя – метра три! Не знаю, может в танке меня заметили? Он отстрелялся и дуло развернул на меня, я спрятался в тамбур.
Наташа говорит, что из дома, который прикрывал их девятиэтажку от наступающего ополчения, «азовцы»* всех людей согнали в подвал:
- Какой-то мужчина начал кричать. Может с ума сошел, может паника началась, они его из автомата сразу расстреляли. Сказали, «что за придурок?» и убили. Его вон, за детской площадкой похоронили. Все на наших глазах.
Наташа спохватывается, берет Арину за плечи, выпроваживает ребенка из кухни, и говорит дальше:
- Понимаете, мы сидели, дни считали. Тридцать два дня насчитали. Нам еще повезло, людей, которых выгнали из квартир в подвалы, «азовцы»* обратно не пускали – ни за едой, ни за вещами. Просто начинали стрелять, когда их просили пустить в квартиру. Люди выходили из подвалов, костер разжечь, что-то приготовить, они стреляли им под ноги. В подвал нам гранату забросили, женщина погибла, тоже за домом закопали… нельзя сказать, что похоронили, так не хоронят людей. Загорелись этажи в соседнем доме, люди пошли к их командиру, говорят, мол, вы же в доме сидели, воевали, из-за вас загорелось, помогите потушить!
- А что «азовец»*?
- Молча развернулся и ушел.
Пока офицеры согласовывали с этими натерпевшимися людьми посещение батальонной бани, я решил поговорить с Ариной. Она рассказала мне, как поссорилась с подружкой, «перед тем как началось» и очень верит, что раз «все закончилось», обязательно с ней помирится. Я, конечно, спросил ребенка, внутри себя поморщился, но спросил:
- Ты жила мирной жизнь, вдруг – Бах! Бах! по двору ездит танк, ты думала – кто с кем воюет и почему?
Закадровым фоном к этому вопросу шла нескончаемая канонада. Арина ответила очень разумно, она вообще мне показалась какой-то взрослой, не по годам:
- Мне мама объясняла, что Мариуполь, это не Украина. Что мама с папой голосовали, чтобы Мариуполь был ДНР. И сейчас днровцы отвоевывают свою землю.
Юная Арина показалась какой-то взрослой, не по годам.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Мы стояли под стеночкой с командиром «Востока» (зевать здесь по-прежнему не стоит) и Александр Ходаковский прокомментировал этот длинный бой за девятиэтажки:
- Сразу же, как у нас пошли локальные успехи, мы натолкнулись на такое упорное сопротивление… Здесь был организован полноценный укрепрайон и воевали в нем люди грамотные, вооруженные средствами для борьбы с бронетехникой. И самое главное, они работали в связке со своей артиллерией и смежниками, стоящими на дистанции в два километра. И чуть что, открывали перекрестный огонь, мы голову поднять не могли! И мы понимали, что пока держится этот укрепрайон, стоит и весь кусок линии фронта.
- А что теперь?
- Как только создалась угроза отрезания восточной части Мариуполя, они сразу же оттянулись к «Азовстали», у них там есть боеприпасы и все для выживания. Сейчас мы практически соединились с нашими южанами, с теми, кто наступает от моря. В ближайшие дни зачистим освобожденные районы, потому что наступали мы быстро, и есть вероятность, что там кто-то сидит еще в окружении. Какие-то группы «азовцев»* не получивших приказа на отход. Сейчас обезопасим себе тылы и пойдем дальше.
Когда будет освобожден весь Мариуполь, я не стал спрашивать. Ответ известен. Ответ назрел. Скоро. Это уже чувствуется.
*Запрещенная в России организация, признана экстремистской, в отношении ее членов в РФ возбуждено уголовное дело.
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