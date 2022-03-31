Последние новости о ситуации вокруг Украины на 31 марта 2022 года: По России зачищали украинских неонацистов; десятки артистов стремятся на Донбасс; в Крыму прижмут олигархов

Фото: Александр КОЦ

Повязали радикалов

Сразу в 23 российских регионах задержаны шесть десятков поклонников неонацистской группировки «М.К.У.». Она создана под контролем украинских спецслужб 22-летним гражданином Украины Егором Красновым. Цели - теракты, массовые убийства, экстремистские преступления на территории России. У задержанных, по данным ФСБ, изъяты охотничье оружие и боеприпасы к нему без документов, самодельное огнестрельное и холодное оружие, средства связи, фото- и видеозаписи «акций прямого действия» и инструкциями по их проведению.

Артисты рвутся в бой

«Минобороны и Минкультуры получают огромное количество заявок от выдающихся российских деятелей культуры, которые рвутся выступать в действующих частях, - заявил замглавы администрации Президента Сергей Кириенко, - Их останавливает министерство обороны, говоря о том, что это небезопасно, а люди все равно настаивают». По словам Кириенко «именно эти люди представляют на самом деле российскую культуру». Прежде глава Минкульта Ольга Любимова заявляла, что многие артисты готовы поддержать российских военных.

Украинские военные бьют по дончанам

В результате ракетного удара ВСУ по жилой девятиэтажке в районе Донецка Текстильщик разрушено три этажа дома, погиб один и ранено 5 мирных жителей, в том числе двое детей. СК России возбудил под данному факту уголовное дело.

Крымский ответ

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил подготовить проект федерального закона о национализации имущества тех граждан Украины, которые выступают против России. Срок - до понедельника. Проект затронет украинских олигархов, политиков, госдеятелей, открыто поддерживающим нацизм и киевский режим, имеющих недвижимость в России и, в частности, в Крыму. Предполагается, что такие собственники переоформить свое имущество на полуострове уже не смогут.

Кулеба третирует Берлин

Глава самостийного МИДа Дмитрий Кулеба требует от Берлина отключить все российские банки от SWIFT. И... прекратить поставки энергоресурсов. Как пишет Stern, «Отказ от поддержки в адрес России не означает автоматической поддержки Украины. Ваша страна должна делать для нас больше». По утверждению Кулебы, Германия «боится идти на экономические жертвы», а ряд государств «ищут отговорки, чтобы не помогать Киеву».

Немецкое оружие для Киева

Пока политики из Киева давят на Берлин, немецкий ВПК готов продать на Украину дополнительные вооружения и оборудование на 300 млн евро! Такое решение подготовлено в спецкомитете при Минобороны Германии. Нет, это не стволы со складов бундесвера. Украинские вожди могу покупать оружие прямо на заводах. Есть заказ на 2650 противотанковых гранатометов и минометов, на пару десятков беспилотников, 3000 приборов ночного видения, тысячи бронежилетов. Всего в списке две сотни наименований.

Кто копает под Будапешт

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что на днях министр его украинский коллега предложил послу незалежной в Будапеште «прощупать возможности влияния на результаты выборов в Венгрии». Об этом пишет портал Hirado. Парламентские выборы — уже 3 апреля. Киев заинтересован в политическом усилении венгерских левых в надежде, что с их приходом к власти Будапешта начнет-таки слать оружия самостийной.

Зеленский не полусвятой

«Абсурдно видеть в Зеленском полусвятого. Он запретил 11 партий, включая крупнейшую оппозиционную. Критически настроенные телеканалы запрещены, остальные вынуждены транслировать пропаганду 24 часа в сутки!», — отметили представители партии «Форум за демократию». Члены ее фракции в парламенте Нидерландов заявили, что бойкотируют онлайн-выступление Владимира Зеленского перед депутатами, которое должно было состояться 30 марта, и последующие дебаты.

Шольц позвонил Путину

Немецкий канцлер поговорил с российским президентом. Очень интересовал Шольца переход к оплате газа за рубли. В беседе было отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортёров российского голубого топлива. Также два лидера обменялись мнениями о прошедших в Стамбуле переговорах российских и украинских делегаций. Обсудили и вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

Пушилин видит ускорение

«Говорить о сроке завершения операции по освобождению Донецкой народной республики пока нельзя. Все сопряжено с множеством факторов. Но то, что операция ускоряется, это факт!» – заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия–1». Руководитель республики уточнил, что к 30 марта освобождено более 55% ее территории .

Сядут все!

В Раду внесен проект закона, по которому за незаконное пересечение границы в период военного положения — уголовная статья. Срок - от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Статья коснется мужчин от 18 до 60 лет, пытающиеся покинуть незалежную. Это все военнообязанные, резервисты, лица, подлежащих мобилизации, народные депутаты, должностные лица органов госвласти, мэры, работники силовых органов, судьи и прокуроры. А пограничникам и должностным лицам, которые помогли незаконному выезду, светит уже от 7 до 12 лет тюрьмы.

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