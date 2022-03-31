Простой рецепт от Лео Бокерии, который поможет стать здоровее и бодрее

Кардиохирург, академик Лео Бокерия.

Мы почти два года сидели кто в добровольном, кто в вынужденном локдауне из-за ковида. Кто-то переболел, кто-то просто боялся выходить из дома. А гиподинамия, отсутствие движения не могут не сказаться на нашем здоровье.

ГИПОДИНАМИЯ УБИВАЕТ В ГОД ПО МИЛЛИОНУ ЧЕЛОВЕК

- По разным подсчетам каждый год в мире происходит около миллиона смертей от гиподинамии, которая опосредованно влияет на все наши органы, - рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай. - То есть миллион смертей, которых могло бы не быть, если бы люди давали себе простейшую физическую нагрузку. По данным ВОЗ, достаточно 150-300 минут в неделю уделять простой нагрузке, чтобы снизить риск смерти от различных онкозаболеваний. Снизить вероятность развития остеопороза, депрессии, и, конечно, сердечно-сосудистых заболеваний.

- Действительно, сокращения движения ведет к серьезным изменениям в жизни людей, - говорит знаменитый кардиохирург, академик Лео Бокерия. - И, увы, их сложно компенсировать каким-либо лекарствами. Поэтому мы должны бороться с физической пассивностью и делать это мы можем. Россияне вообще любят движения — это из года в год доказывает наша акция «10 000 шагов к жизни». Каждый год наша акция собирает сотни тысяч, даже миллионы людей в разных городах страны. И в этом году, 3 апреля, мы вновь призываем всех отправиться на прогулку. В Москве акция будет традиционно проходить на ВДНХ. Каждый, кто придет, получит сертификат от Лиги здоровья наций, только предварительно нужно зарегистрироваться на нашем сайте. Собираемся все вместе в 10.30 у площади Промышленности.

Как и в прошлом году, акция пройдет в десятках городов России. Акцией «10000 шагов к жизни» мы призываем органы власти всех уровней поддержать наше движение по организации пешеходных маршрутов здоровья во всех муниципалитетах нашей страны. Мы призываем - всем вместе сделать этот шаг к более здоровому миру, более здоровому человеку. Мы не раз говорили - пространство, которое окружает нас должно быть дружественным здоровью. И наша общая задача – сделать его таким.

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

- Я не раз говорил, что ходьба – самый простой и самый физиологичный вид профилактики различных заболеваний, - продолжает Лео Бокерия. - А еще он самый дешевый и безопасный вид поддержания оптимального двигательного режима человека. Чтобы было на пользу, соблюдайте простые правила:

1. Ходить желательно каждый день по парку или где-то на воздухе.

2. Лучше всего ходьба по боле менее пресеченной местности, тогда пульс то ускоряется, то замедляется, а это полезнее для сердца и организма в целом.

3. Ходьба должна быть в удовольствие, слушайте организм — если задыхаетесь, снизьте темп. Желательно носить пульсометр, чтобы контролировать пульс и свое состояние.

- На сегодня есть научные данные, которые показывают, что скорость ходьбы не особенно влияет на риск смерти от всех причин, - добавил Олег Салагай. - Влияет сам факт ходьбы – порядка 7-10 тысяч шагов. Соответственно не нужно гнаться за каким-то темпом. Сам факт прохождения этой дистанции является достаточным для того, чтобы это было полезно для здоровья.

Подробнее об акции можно узнать на сайте Лиги здоровья наций.

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