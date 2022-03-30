Инфляция в России - уже больше 15%: Что сильнее всего подорожало и подешевело за неделю

Росстат опубликовал данные по росту цен с 19 по 25 число. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Салат из капусты с морковкой и луком - страшный сон любой российской хозяйки. Потому что именно эти овощи стали лидерами роста цен среди даже не продуктов, а всех товаров и услуг в России. Морковь подорожала на 11,5%, капуста – на 16%, а репчатый лук – почти 18%. И все это - только за семь дней!

Таковы невеселые подсчеты, которыми поделился Росстат вечером 30 марта. Статистическое ведомство опубликовало данные по росту цен с 19 по 25 число. И за эту неделю цены в стране выросли на 1,16%. За год же, по данным Минэкономразвития, инфляция составила 15,66%. Последний раз такой рост цен у нас был в сентябре 2015 года.

Причины инфляции понятны:

1. Резкое падение курса рубля. С 19 по 25 марта доллар стоил в среднем 104 рубля – почти на треть больше, чем до начала спецоперации на Украине.

2. Проблемы с поставками. Самолеты в Россию не летают, фуры не ездят. Доставить продукцию из-за границы – большая проблема.

3. Ажиотаж. Как вы, конечно, помните, недавно народ сметал с полок сахар, гречку, прокладки, подгузники. Сейчас они вернулись в магазины. Но из-за повышенного спроса цены выросли (подробнее см. «Только цифры»). Все это тоже внесло вклад в общую инфляцию.

4. Весна на дворе. Именно из-за этого многие овощи сейчас стоят особенно дорого: прошлогодний урожай был давно, до нового далеко, а в южных странах картошка да морковка пока еще не поспели.

Впрочем, есть товары и услуги, которые за неделю даже подешевели. Возглавляют этот рейтинг огурцы: их цена за неделю снизилась на 7,2%. Также заметно подешевел отдых в Турции: на 4,4% за неделю. Но это «падение» обманчиво: из-за закрытого неба и практически полной отмены международного авиасообщения туры в страну кебаба и прекрасных пляжей с начала года подорожали на 90%.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОП-10 подорожавших товаров и услуг:

Репчатый лук + 18,28%

Капуста + 15,93%

Морковь + 11,48%

Свекла + 9,45%

Сахар + 6,47%

Женские прокладки + 6,21%

Стиральный порошок + 5,29%

Хозяйственное мыло + 4,55%

Соль поваренная + 4,25%

Подгузники + 4,21%

…и ТОП-5 подешевевших

Огурцы – 7,22%

Поездка в Турцию – 4,39%

Телевизор – 0,8%

Помидоры – 0,72%

Поездка в дом отдыха – 0,27%

По данным Росстата. Указано изменение цен с 19 по 25 марта.