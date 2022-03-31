Рота капитана Овсянникова за один бой уничтожила 10 бронемашин, 5 танков и 30 националистов

Фото: Александр КОЦ

Минобороны России знакомит читателей «Комсомолки» с наградными листами на военнослужащих, которые заслужили в бою государственные награды. Говорят, когда появится возможность, эти боевые рапорта нанесут на интерактивную карту Донбасса, а школьники получат возможность "листать" историю освобождения своих сел и городов буквально по кадрам объективной обстановки. Сегодня все записи с беспилотников и другой боевой техники передаются в архив Минобороны России.

«Стоянием города не берут», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. Но напоминал своим солдатам, что «Идя вперед, знай, как воротиться». К словам генералиссимуса, который не проиграл ни одного сражения, наши бойцы прислушиваются.

ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ ПОЛОЖИЛ 18 НАЦИОНАЛИСТОВ

Сержант Давид Асаев

Фото: Министерство обороны РФ

«В районе одного из населенных пунктов противник предпринял попытку атаки позиций российских подразделений. Российские военнослужащие приняли неравный бой с врагом. Наступление противника поддерживалось массированным нанесением минометных ударов. После очередного вражеского залпа орудие заместителя командира гаубичного артиллерийского взвода сержанта Асаева было повреждено. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы Давид, дав команду личному составу расчета укрыться от выстрелов, лично, проверил поврежденное орудие на исправность, оперативно восстановил его работоспособность, произвел разведку местности и вскрыл огневые позиции националистов. Не теряя времени, сержант Асаев произвел необходимые расчеты и силами экипажа, прямой наводкой 2 точными выстрелами уничтожил 2 минометных расчета, лишив наступающего врага огневой поддержки, а также до 18 националистов. Благодаря профессиональным действиям сержанта Асаева российским подразделениям удалось отразить атаку противника, нанести ему значительный урон, и создать благоприятные условия для контрудара по врагу".

ВОВРЕМЯ ПЕРЕДАЛ КООРДИНАТЫ ВРАГА

Старший прапорщик Андрей Путилин

Фото: Министерство обороны РФ

«Начальник аппаратной взвода связи, старший прапорщик Андрей Путилин в период проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик в условиях систематического огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы. Позиции батальонно-тактической группы, которую Андрей обеспечивал связью, подверглись атаке украинских националистов. Наступление врага сопровождалось нанесением массированных минометных и артиллерийских ударов. В ходе очередного вражеского залпа антенна спутниковой связи, расположенная на аппаратной машине, обеспечивающей связь внутри группы и с вышестоящим штабом, получила повреждения, в результате чего связь была нарушена. Понимая, что утрата связи в бою фактически лишает группу четкого и координированного управления, прапорщик Путилин лично, не взирая на атаки противника, оперативно устранил все повреждения и заново настроил станцию спутниковой связи, в результате чего была связь была восстановлена. Как только связь была восстановлена, в вышестоящий штаб были переданы координаты мест расположения подразделений националистов, что способствовало уничтожению 7 единиц их военной техники и более 100 человек живой силы противника. Самоотверженные действия прапорщика Андрея Путилина на поле боя позволили восстановить управление батальонно-тактической группой и обеспечить устойчивую связь с командованием группировки и лишить наступающего противника атакующего потенциала, что привело к последующему контрнаступлению наших войск».

СКРЫТНО ЗАМИНИРОВАЛ ТЕХНИКУ ПРОТИВНИКА

Рядовой Андрей Хасанов

Фото: Министерство обороны РФ

«Командир отделения, рядовой Андрей Хасанов с первых дней проведения специальной военной операции о защите Донецкой и Луганской народных республик выполнял задачи по инженерной разведке маршрутов продвижения российских батальонно-тактических групп. Отделению рядового Хасанова, была поставлена задача по разведке разрушенных мостов, затрудненных участков дорог, лесных завалов на путях движения колонны российских войск. В ходе маршрута подразделение обнаружило диверсионную группу украинских националистов, готовящую провокацию в отношении наших войск. Российские военнослужащие, несмотря на численное превосходство противника, вступили в неравный бой. В ходе завязавшегося боя рядовой Хасанов скрытно пробрался в тыл противника, бросившего основные силы на отражение атаки отделения, и, используя имеющиеся для проделывания проходов в заграждения взрывчатые вещества, заминировал вражескую бронетехнику, после чего дистанционно взорвал ее. Лишенные огневой поддержки националисты были вынуждены бежать с поля боя. Всего в ходе боя было уничтожено 4 единицы военной техники и более 10 националистов. Устранив противника, военные инженеры продолжили проделывать проходы в искусственно оборудованных заграждениях врага для беспрепятственного продвижения российских батальонно-тактических групп. В результате проявленных рядовым Хасановым самоотверженности, мужества и героизма были созданы благоприятные условия, позволившие своевременно прибыть колонне в заданный район, избежав потерь».

СХОДУ ПРОРВАЛ РУБЕЖ ОБОРОНЫ

Капитан Юрий Овсянников

Фото: Министерство обороны РФ

«Танковая рота под командованием капитана Юрия Овсянникова выполняла боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Используя имеющийся опыт, Юрий Овсянников, оценив возможности вверенного ему подразделения, а также силы противника, принял решение сходу вклиниться в боевые порядки националистов. Экипажи танковой роты капитана Овсянникова, с ходу прорвав рубеж обороны противника, уничтожили около 10 боевых машин пехоты, 5 танков, 3 крупнокалиберных пулемета противника и около 30 националистов. Развивая успех наступления, рота вышла к окраине населенного пункта и, оказавшись в тылу противника, заняв выгодную высоту, массированным огнем нанесла сокрушительный удар по силам врага. Находясь под плотным огнем российских танкистов, остатки националистов, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, отступили. В результате решительных действий капитана Юрия Овсянникова и умелого руководства подчиненным личным составом российским войскам удалось разгромить превосходящие силы противника, а также освободить населенный пункт от украинских националистов».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В рамках социально-культурной акции "Лучшим воинам Мира", организованной Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил России, перед ранеными военнослужащими, участниками специальной военной операции, выступили солистки вокального коллектива женских голосов арт-группы «SOPRANO Турецкого». Творческая встреча коллектива с военнослужащими прошла в Москве, в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени Н.Н.Бурденко.

- Хотим сказать вам огромное спасибо за то, что вы сейчас на фронтовой линии, на рубеже между тьмой и светом. Наши ребята - это наш козырь, удача, гордость. Низкий вам поклон за то, что вы делаете! Любим, восхищаемся, верим и никогда не предадим, - отметила Ивета Рогова, солистка арт-группы «SOPRANO Турецкого».

Ивета приняла творческую эстафету у Дмитрия Певцова, который выступил 28 марта в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского в Одинцово Московской области.

Социально-культурная акция "Лучшим воинам Мира" проводится с целью поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач.

В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования. В акции уже приняли участие заслуженные артисты России Денис Майданов, Владимир Винокур и Александр Маршал.

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