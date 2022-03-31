Военная спецоперация на Украине 31 марта 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Дмитрий СТЕШИН

На Украине уже больше месяца идет российская спецоперация, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным. Ситуация остается напряженной, но стороны участвуют в переговорах.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 марта 2022 года.

В Минобороны РФ сообщили, что укронационалисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал российско-украинские переговоры в Турции позитивным продвижением вперед. При этом он подчеркнул, что пока окончательный результат диалога не достигнут.

Российское военное ведомство сообщило о выполнении задач первого этапа военной спецоперации на Украине. На первом этапе Минобороны предполагало заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на Киевском и Черниговском направлениях.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России высокоточными ударами с воздуха уничтожили два крупных склада с горюче-смазочными материалами (ГСМ), которые предназначались для украинской бронетехники, направленной на Донбасс.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

30 марта:

23:51 В Пентагоне заявили о выводе ВМС США из Черного моря из-за событий на Украине.

- Хочу дать всем Вам понять, США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил, - сказал официальный представитель Пентагона Кирби журналистам.

23:18 Следственный комитет РФ проанализирует украинские книги, которые учили детей ненавидеть Россию. Ранее глава Минпросвещения РФ Кравцов заявил, что украинские учебники нацеливают детей на ненависть к России.

23:05 Минобороны России заявило о «летучих эскадронах смерти» националистов в Харькове. По словам начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаила Мизинцева, жители этого города фактически находятся в заложниках у боевиков в качестве «живого щита». Они не могут выехать по гуманитарным коридорам, а националисты применяют тактику запугивания мирных жителей.

22:40 Минобороны России показало видео уничтожения украинского ЗРК «Бук» высокоточным ударом

22:25 Минобороны России: украинские националисты удерживают в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей

22:07 Байден по телефону пообещал Зеленскому еще $500 млн для помощи Украине