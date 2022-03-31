Глава правительства Израиля Беннет призвал народ вооружаться

Нафтали Беннет обратился к согражданам с предложением обеспечить защиту своих жизней с помощью оружия Фото: REUTERS

Волна терактов, буквально накрывшая Израиль, привела к значительному росту тревожности в обществе – выходя на улицу, никто не может чувствовать себя в безопасности.

В связи с этим премьер-министр страны Нафтали Беннет обратился к согражданам с предложением обеспечить защиту своих жизней с помощью оружия.

– Мы переживаем волну смертоносного террора, и, как и во все предыдущие волны, в этот раз мы тоже преодолеем… Что ожидается от вас, граждане Израиля? Бдительность и ответственность. У кого есть лицензия на оружие, самое время носить оружие, – сказал политик.

По словам Беннета, правительство делает все возможное, чтобы снизить риск смертоносных нападений на граждан – разворачиваются дополнительные силы правоохранителей, проводятся разведывательные операции с целью выявления потенциальных террористов, идет борьбы с незаконным оборотом оружия в арабском обществе.

Кроме того, на данный момент власти Израиля изучают вопрос привлечения добровольцев для охраны правопорядка. В первую очередь это касается городов со смешанным еврейско-арабским населением.

В течение последних нескольких дней в Израиле произошло несколько терактов с применением холодного и огнестрельного оружия. Вскоре после этого в ряде городов страны прошли задержания и аресты подозреваемых в подготовке нападений на граждан, а Министерство общественной безопасности отметило резкий рост количества заявок на приобретение оружия.

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