Глава правительства Израиля Беннет призвал народ вооружаться

Нафтали Беннет обратился к согражданам с предложением обеспечить защиту своих жизней с помощью оружия
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Волна терактов, буквально накрывшая Израиль, привела к значительному росту тревожности в обществе – выходя на улицу, никто не может чувствовать себя в безопасности.
В связи с этим премьер-министр страны Нафтали Беннет обратился к согражданам с предложением обеспечить защиту своих жизней с помощью оружия.
– Мы переживаем волну смертоносного террора, и, как и во все предыдущие волны, в этот раз мы тоже преодолеем… Что ожидается от вас, граждане Израиля? Бдительность и ответственность. У кого есть лицензия на оружие, самое время носить оружие, – сказал политик.
По словам Беннета, правительство делает все возможное, чтобы снизить риск смертоносных нападений на граждан – разворачиваются дополнительные силы правоохранителей, проводятся разведывательные операции с целью выявления потенциальных террористов, идет борьбы с незаконным оборотом оружия в арабском обществе.
Кроме того, на данный момент власти Израиля изучают вопрос привлечения добровольцев для охраны правопорядка. В первую очередь это касается городов со смешанным еврейско-арабским населением.
В течение последних нескольких дней в Израиле произошло несколько терактов с применением холодного и огнестрельного оружия. Вскоре после этого в ряде городов страны прошли задержания и аресты подозреваемых в подготовке нападений на граждан, а Министерство общественной безопасности отметило резкий рост количества заявок на приобретение оружия.
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