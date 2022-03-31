Найджел Фарадж: Если вы ткнете палкой русского медведя, не удивляйтесь тому, что он отреагирует

Найджел Фарадж все предсказал в 2014 году, находясь во главе Партии независимости Великобритании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный американский тележурналист Такер Карлсон выступил с очередным обзором текущего состояния мировой политики. Он обвинил Белый дом во лжи относительно проводимой Россией спецоперации на Украине.

Свежая колонка Карлсона на сайте Fox News привлекла особое внимание читателей не только размышлениями самого автора, но и цитатами британского политика Найджела Фараджа, которые Карлсон использовал в своем новом материале.

- Найджел Фарадж все это предсказал в 2014 году, находясь во главе Партии независимости Великобритании. В том году Фарадж выступил с речью в Европарламенте. – пишет Карлсон. – Оглядываясь назад, мы понимаем, что его слова были пророческими.

Далее Карлсон приводит цитаты из речи, произнесенной тогда Фараджем:

«…Империя Евросоюза, постоянно стремящаяся к расширению, несколько лет назад заявила о своих территориальных претензиях на Украину. И что еще хуже – некоторые члены НАТО заявили, что они хотели бы, чтобы Украина присоединилась к НАТО. Мы прямо поощряли восстание на Украине, которое привело к свержению президента Януковича. А это, в свою очередь, привело к соответствующей реакции Владимира Путина. И мораль этой истории такова: если вы ткнете русского медведя палкой, не удивляйтесь тому, что он отреагирует.

И вот теперь мы несемся с неоправданной скоростью, чтобы подписать соглашение с Украиной. Пока мы тут говорим, солдаты НАТО участвуют в военных учениях на Украине. Неужели мы расстались со своими чувствами? Действительно ли мы хотим войны с Путиным?

Возможно, нам следует признать, что Запад сейчас сталкивается с самой большой угрозой нашему образу жизни. Обезглавливание британских и американских заложников наглядно иллюстрирует эту проблему… В войне с исламским экстремизмом Владимир Путин, чтобы мы не думали о нем, как о человеке, на самом деле – на нашей стороне.

Я предлагаю вам повзрослеть. Я предлагаю признать реальную угрозу, с которой сталкиваются все наши страны и общины. Мы должны прекратить играть в военные игры на Украине, и мы начать готовить план помощи таким странам, как Сирия, Ирак, Кения, Нигерия, чтобы попытаться помочь им справиться с реальной угрозой. Давайте не будем провоцировать Путина, нравится он нам или нет».

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