Минобороны опубликовало кадры уничтожения укреплённых позиций ВСУ ударами вертолетов армейской авиации Ка-52

Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и направляемых ракет парами с малых высот

На кадрах ударные вертолеты Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России демонстрируют полеты днем в районе замаскированных укрепленных опорных пунктов и огневых позиции бронетехники Вооруженных сил Украины.

- Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и направляемых ракет парами с малых высот, уничтожив замаскированный пункт управления и опорный пункт подразделений ВСУ, - комментируют кадры в Минобороны России.

По дыму над лесом можно определить место ракетного удара, где была замаскирована бронетехника и позиции с живой силой противника.

В ведомстве отметили, что результаты уничтожения укрепрайона Вооруженных сил Украины фиксировался средствами объективного контроля. Очевидно, что место удара разведали беспилотники до удара и после него.

Напомним, армейская авиация ВКС России в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

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В ходе проведения специальных адресных мероприятий на территории Киевской области поисковая группа Росгвардии при досмотре жилого дома обнаружила подозрительного мужчину. Установлено, что задержанный является высокопоставленным сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). При досмотре у него обнаружили семь единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат АКМС, а также свыше 240 патронов различного калибра.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что задержанный осуществлял координацию работы диверсионно-разведывательных групп украинских националистических формирований на территории северо-западных районов Киевской области.

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