Тайны биолабораторий: Как сын Джо Байдена финансировал создание боевых вирусов на Украине

По всей Незалежной открылся целый ряд биолабораторий, занятых исследованиями особо опасных бактерий и вирусов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это одна из самых мрачных тайн нынешней Украины. С середины двухтысячных годов по всей Незалежной открылся (или был реконструирован) целый ряд биолабораторий — околовоенных объектов, занятых исследованиями особо опасных бактерий и вирусов.

В распоряжении «Комсомольской Правды» оказался массив документов об их работе. Некоторые из этих файлов уже появлялись на брифингах российских официальных лиц (однако демонстрировались издалека и в не всегда читаемом виде). Другие получены по защищённым каналам от американских патриотов, которые так же, как мы, пребывают в шоке от коррупционных схем вокруг первого лица США. Ибо ниточка от украинских биолабораторий тянется через океан, к мутным коммерческим делам сына 46-го президента Америки — Хантера Байдена.

Карта-схема расположения биолабораторий

СУЩЕСТВОВАНИЕ БИОЛАБОРАТОРИЙ ПРИЗНАЮТ ДАЖЕ САМИ АМЕРИКАНЦЫ

Наличие подобных центров на Украине никто никогда не скрывал. То ли это хитрый план (хочешь что-то сохранить втайне — держи на виду), то ли привычная самоуверенность недавних «хозяев планеты», американцев, помноженная на малороссийскую безалаберность.

Пресс-релизы и бравурные реляции о «совместной деятельности по пресечению биологических угроз» до сих пор можно найти и на сайте посольства США в Киеве, и в выступлениях американских официальных лиц, и даже в реестре документов Кабинета министров Украины.

Пожалуйста, 20 сентября 2017 года, распоряжение тогдашнего премьера Владимира Гройсмана № 650-р: «Определить Министерство обороны Украины дополнительным исполнительным органом для реализации Соглашения между Министерством здравоохранения Украины и Министерством обороны США от 29 августа 2005 года».

Непонятных занятий с биопатогенами на Украине никто даже не скрывает

Что же это за давнее американо-украинское «Соглашение», которое нынешний Киев решил актуализировать? Тоже совершенно невинное… вроде бы: «о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия».

Разумеется, о том, что на Украине будут создавать боевые штаммы вирусов, ни в одних открытых документах (да и в закрытых, которые мы рассмотрим ниже) прямо не говорится. Организаторы и исполнители этого проекта в Вашингтоне и Киеве могут быть недалёкими коррупционерами — но даже они понимают: если их поймают за руку с вещественными доказательствами разработки биологического оружия — никакой папа-президент из Овального кабинета не спасёт.

Собственно, по аналогичной причине историки до сих пор не нашли конкретных письменных приказов Гитлера или его окружения об «окончательном решении еврейского вопроса» на оккупированных Рейхом территориях. Однако нацистские «фабрики смерти» — были. Как сейчас есть и биолаборатории у людей, который всерьёз мнят себя наследниками вермахта и СС.

Вот другой документ. Повторим, пока мы исследуем лишь открытые источники, которые может отыскать каждый. Пресс-релиз Украинского научно-технологического центра (STCU). Такое название носит крупная некоммерческая организации для «борьбы с оружием массового уничтожения», финансируемая по линии ЕС, США и Канады (ещё раз, это не «икс-файлы» — это в Википедии написано).

Смотрим пресс-релиз. 3-4 октября 2016 года во Львове состоялся польско-украино-американский семинар «по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями». Среди участников — представители Пентагона, а также DTRA (Агентство по снижению оборонных угроз при Минобороны США; занимается «борьбой с распространением оружия массового поражения», включая биологическое).

Простейший вопрос. Хорошо, поверим на минутку, будто биолаборатории действительно занимаются «снижением риска опасных заболеваний», как нас пытаются убедить с берегов Днепра и Потомака. Но почему в этих проектах с обеих сторон участвуют представители Министерства обороны?

И ещё вопрос. В пресс-релизе о семинаре фигурируют некие американские фирмы Black & Veatch и Metabiota. Почему эти названия кажутся смутно знакомыми?

ПРИ ЧЁМ ТУТ СЫН БАЙДЕНА

Второй сезон хорошего сериала начинается с ретроспективы — как же наш герой дошёл до жизни такой.

До того, как въехать в Овальный кабинет, Джо Байден два срока оттрубил на посту вице-президента США — в 2009-2017 годах при Обаме. Там «дядя Джо» неформально отвечал за Украину — и развернулся по полной. Уже через два месяца после переворота на майдане-2014 его сын Хантер вошёл в совет директоров украинского энергохолдинга Burisma. За полтора года сей непыльной «работы» звёздный отпрыск, имеющий проблемы с беспорядочными половыми связями и наркотиками, получил порядка $3 млн.

Об этом писали американские СМИ ещё до выборов-2020; в расследованиях упоминалась и семейная фирма Байденов, через которую шли те транши, — под названием Rosemont Seneca.

Интернет помнит всё! На сайте семейной фирмы Байденов за 2014 год чётко видно, что у неё были более чем тесные контакты с создателями биолабораторий

А сейчас заокеанские журналисты узнали, что Rosemont Seneca связана с другой фирмой, под названием Metabiota. Как узнали? Опять же, главные тайны лежат на поверхности. В интернете есть сервис «веб-машина времени» — позволяет увидеть, как тот или иной сайт выглядел много лет назад. И на портале байденовской Rosemont Seneca в разделе «наши инвестиции» за март того же 2014 года красовалась эмблема той самой «Метабиоты».

Открываем ларчик. Фирма Metabiota, наряду с аналогичной компанией Black & Veatch, является одними из крупнейших подрядчиков уже упомянутого пентагоновского агентства DTRA по строительству и эксплуатации биолабораторий по всему миру — включая, разумеется, Незалежную.

Например, как выяснили журналисты с помощью всё той же «веб-машины времени», на сайте госдепа США в подразделе с новостями посольства на Украине за 2012 год красовались отчёты о строительстве и оснащении биолаборатории в лесистом харьковском районе Померки. Цена объекта — $1,638 млн; финансирование — из бюджета Пентагона; основной подрядчик — уже известная нам фирма Black & Veatch.

Сейчас эти файлы с сайта госдепа по понятным причинам удалены. А вопрос остаётся. Зачем министерству обороны США оплачивать создание «мирного исследовательского объекта» в 30 км от границы с Россией?

Только за 2018 год США выделили на биолаборатории по всему миру почти миллиард долларов

И ещё один вопрос. Риторический. Только за 2018 год по очередной пентагоновской программе «снижения биологической угрозы в разных частях мира» фирма Black & Veatch, её подрядчик Metabiota и ещё ряд компаний получили $970 млн. На эти деньги они модернизировали американские биолаборатории от Ирака до Украины.

Учитывая, что ранее США хозяйничали в Афганистане, где, как они сами же признают, американские подрядчики украли до 90% выделяемых средств (в абсолютных цифрах — свыше $100 млрд), масштаб попила и в этом украинском сюжете может быть не меньшим. Так сказать, и с «русской угрозой» сражаемся, и про собственный карман не забываем. Особенно когда это карман человека по фамилии «Байден-младший». А если (из-за воровства на стройке) у какой-нибудь биолаборатории будет недостаточная степень защиты — так США далеко, до них патогены не долетят… наверное.

ПТИЧИЙ ГРИПП С АБСОЛЮТНОЙ СМЕРТНОСТЬЮ

Возвращаемся к нашей главной сюжетной линии — продолжаем изучать документы. Письмо посольства США в Киеве на имя главы Центрального санитарно-эпидемиологического управления при Минобороны Украины.

Дата письма — 17 октября 2017 года. Явная хронологическая связь с уже упомянутым распоряжением Кабмина Украины № 650-р от сентября 2017, после которого «биолабораторные работы», похоже, активизировались.

Суть письма — приглашение украинских коллег на совместную встречу «для определения целей каждой лаборатории-участницы». Основная же цель — «снижение биологической угрозы на Украине и за рубежом» (то есть американцы в собственных документах признают, что в фокусе их внимания — ещё и соседние страны; угадайте с одного раза, о какой идёт речь).

Посольство США в Киеве организует поездки в биолаборатории и совместные рабочие группы с представителями Минобороны обеих стран

В числе участников встречи заявляются аж пятеро сотрудников всего того же пентагоновского агентства DTRA. Проще поверить в наличие «химического оружия Саддама Хусейна», чем в то, что эта «мирная миссия с гражданскими учёными, не несущая угрозы России».

Продолжаем наше биокриминальное чтиво. На февраль 2022 года подобных лабораторий в Незалежной имелось по меньшей 25, от Ужгорода до Харькова, в более чем половине областей страны. Одни формально входили в структуру украинского Минздрава, другие — в региональные «санэпиднадзоры», третьи — напрямую подчинялись ВСУ.

Ещё документ. Ноябрь 2018-го — год и два месяца после «исторического» распоряжения Кабмина о переформатировании работы биолабораторий. Отчёт украинского Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины (всё в том же Харькове).

Суть — «Исследование биологических свойств вируса высокопатогенного птичьего гриппа белолобых гусынь», период работы — январь-август 2018.

Результат: при заражении куриных эмбрионов этим штаммом — летальность составила 100%. Четыре особи были заражены — в течение 72 часов все четыре умерли.

Обратите внимание на таблицу летальности в правой части документа

Вывод: исследованный штамм можно депонировать (отдать на хранение) в головную организацию — Национальный центр штаммов микроорганизмов при соответствующем НИИ в Киеве…

Кстати, «веб-машиной времени» может воспользоваться каждый. Вбиваем «падёж птицы в 2018 году». Читаем первую же новость:

На Юге России происходит первая с начала года вспышка птичьего гриппа, убытки могут достичь 150 млн руб...

Дата новости — 16.07.2018. Предпоследний месяц успешного исследования птичьих патогенов в харьковской биолаборатории... Совпадение?

И кто может поручиться, что в «биолабах» изучали только «пернатый грипп», а не пытались, например, создать столь же летальный вирус для человека?

Ещё документ. Чтобы не загромождать и так объёмную статью — просто приведу выдержку.

Заявка от всё той же биолаборатории из Харькова на финансирование международного проекта под названием «Риск возникновения инфекций от насекомоядных летучих мышей в Украине и Грузии». (Там, в стране Сакартвело, находится ещё одна печально известная американская биолаборатория — но это совершенно отдельный сюжет.)

Заявленные задачи проекта: «оценить таксономическое разнообразие потенциально эндемичных вирусных и бактериальных агентов, связанных с летучими мышами, обитающими в естественных природных и городских условиях на Украине и в Грузии… Исследовать эволюционные взаимосвязи между этими агентами и теми, которые вызывают заболевания у людей и домашних животных, с использованием подходов сравнительной геномики».

Слог тяжеловесный. А суть понятна. Попытаться в лабораторных условиях воспроизвести патоген, похожий на всем известный covid-19, — который, по одной из версий, произошёл как раз в результате контакта больной летучей мыши и человека… Всё, конечно, под благовидным предлогом «защиты» от оного.

ЗАЧИСТКА УЛИК

Возмездие пришло 24 февраля 2022 года, когда Россия начала кампанию по денацификации и демилитаризации Украины (ведь боевые вирусы — тоже оружие).

Акт об уничтожении патогенов во Львовской биолаборатории после начала СВО ВС РФ

И сразу же в биолабораториях принялись избавляться от главных улик — тех самых патогенных штаммов. Только в одной из них, львовской, за 24-25 февраля уничтожили почти 400 колб: с возбудителями сибирской язвы, полиомиелита, чумы, холеры, заболеваний кишечника и дыхательных путей…

Похоже на поспешную зачистку компромата

Всё это очень похоже на лихорадочно-быструю зачистку компромата. И это объясняет одну из причин, по которой Москва была вынуждена объявить о спецоперации. Сторонники националистической идеологии, вчера отдававшие приказ об обстреле мирных кварталов Донецка ракетами «Точка-У», завтра вполне могли начать против нас и биологическую атаку. С непредсказуемыми последствиями для всего человечества.

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