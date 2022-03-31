Зеленский начал увольнять украинских послов

Такими темпами Зеленский скоро останется один Фото: REUTERS

Ежесуточные выступления Владимира Зеленского, зачастую и неоднократные в течение 24 часов, все больше напоминают цирковую программу, в которой злой клоун выступает каждый день с одной репризой. Именно цирка, поскольку в театре спектакли в репертуаре идут разные, а в цирке программу повторяют одну и ту же на протяжении нескольких месяцев. И клоун там выдает единственную заготовку с небольшими вариациями и импровизациями.

Так и Зеленский. Каждое его выступление можно свести к нескольким постулатам.

Первый: «коварный враг трусливо наступает».

Второй: «дайте денег и "Джавелины" с "Байрактарами"». В последнее время, правда, аппетиты Зеленского выросли кратно, и он теперь требует уже и танки, и боевую авиацию, и боевые корабли с противокорабельными ракетами и современными системами ПВО.

Третий: «кто не откликнется на наши просьбы, будет считаться «пособником агрессора» и наказан».

А пока Зеленский не может наказать руководство таких стран, он вымещает свою злость, мстительно отыгрываясь на своих же представителях в этих государствах. В очередном видеообращении Владимир Зеленский сообщил, что подписал указы о возвращении украинских послов из Грузии и Марокко. Поскольку эти государства не поставили Украине вооружений и не выступили с новыми антироссийскими санкциями, как весь «цивилизованный» мир.

- Не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу, - объявил Зеленский, тем самым фактически уволив дипломатов с государственной службы. И пригрозил, что это только начало расправы над дипломатами, обозначив, кому следует приготовиться к аналогичным решениям Киева. - Жду конкретных результатов в ближайшие дни от работы наших представителей в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и странах Африки.

Такими темпами Зеленский скоро останется один вместе с невменяемым главой МИД Дмитро Кулебой и еще более невменяемым послом Украины в Германии Андреем Мельником. Первый, кстати, вызвал новый скандал в Венгрии, упрекнув руководство Венгрии в том, что оно продалось Москве за "русский орден", при этом Кулебу буквально поймали за руку, когда он консультировался с украинским послом в Будапеште, может ли Украина как-то повлиять на результате парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся в воскресенье.

А второй вызвал очередной шок в Германии, потребовав от Берлина разом полностью от "так называемой русской культуры". Всей.

Впрочем, Зеленского это волнует мало. Он даже о нынешней ситуации и переговорном процессе сумел выразиться так, что вроде бы и рассказал, но ничего конкретно не сказал.

- Есть продолжающийся переговорный процесс. Но это пока только слова. Пока - без конкретики. Есть также и другие слова - о якобы отводе российских войск от Киева и Чернигова, - заявил Зеленский в финале своего нового обращения. - Мы никому не верим, ни в какие красивые слова. И мы ничего не отдадим.

И тем самым еще раз подтвердил, что переговоры с украинскими властями бесполезны, и Киев ничего, даже подписав, выполнять не собирается. То есть доверять не стоит именно Зеленскому и его команде.

Примечательно, что это практически сразу же продемонстрировал Киев и в самом что ни на есть не политическом, а гуманитарном вопросе.

- Украина обещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, пытавших российских военнослужащих, - заявил 29 марта руководитель российской делегации на этих переговорах Владимир Мединский. И явно сказал это не от себя, а получив такие заверения от главы украинской делегации Давида Арахамии.

- Все обвинения России относительно якобы негуманного обращения Украины с военнопленными являются лишь попыткой манипулировать общественным мнением, ведь ни одно такое обвинение не получило своего подтверждения – отреагировала на следующий день 30-го марта уполномоченная по правам человека Украины Денисова.

На нет, как говорится, и суда нет. С вами попытались говорить, как с людьми. Потом не плачьте. И не удивляйтесь, почему в мире все меньше желающих вам помогать. И вряд ли это изменится, даже если Зеленский уволит не только всех дипломатов, а и себя вместе с ними.