Главу диппредставительства Словении на Украине вынудили снять флаг своей страны

Словенский дипломат "уговорам" внял, видя, с кем имеет дело, и быстренько флаг спустил Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Смелые ребята эти словенские депутаты. В то время, когда все посольства западных стран заблаговременно эвакуировались из столицы Украины, временный поверенный в делах Словении в Киеве Боштьян Лесьяк, вернулся Киев и даже гордо повесил флаг своей страны перед посольством. Правда, как оказалось, ненадолго.

По его словам, уже на следующий день ему пришлось принять в посольстве целую делегацию из местной полиции и так называемой "Нацгвардии", которые "убедительно попросили снять национальный флаг Словении, потому что он слишком похож на российский", и как бы, мол, не случилось непоправимого из-за этого.

Словенский дипломат "уговорам" внял, видя, с кем имеет дело, и быстренько флаг спустил. И, хотя сейчас в соцсетях бурно обсуждают его "непатриотичный поступок", на самом деле впору отдать должное его адекватности. Поскольку на Украине сейчас можно ожидать чего угодно.

Взять хотя бы президента Украины, который накануне выступал перед парламентом Норвегии и заявил, что по Черному морю сейчас кочуют "русские мины". Даже не будем спрашивать, зачем России выставлять мины в Черном море в условиях полностью уничтоженных ВМСУ Украины, и не станем вспоминать, что именно Минобороны России распространило предупреждение о сорванных с минрепов выставленных Украиной морских минах, которые сейчас действительно уничтожают моряки в прибрежных водах то Румынии, то Турции.

Примечательно тут другое – Зеленский чуть не расплакался, когда объяснял опасность мин из Черного моря для фьордов Норвегии. То ли у него у самого была двойка по географии, то ли он реально считает норвежских парламентариев настолько тупыми…

А глава СНБО Украины ветеринар-юрист Алексей Данилов предупредил "антипатриотов" Украины, что при задержании с ними "может случиться всякое".

- Будут происходить задержания таких людей. Когда идет война, то при задержании бывают разные вещи. Не хочу никого пугать, но хочу всем объяснить: если вы помогаете врагу, наше государство может ответить вам мгновенно. И это уже неоднократно доказано, - объяснил Данилов "непонимающим. Это точно, по части внесудебных расправ рядом с Украиной в нынешнее время даже поставить практически некого. Разве что США могут поспорить за первенство, но непонятно, кто одержит победу в этой борьбе.

Так что все словенский дипломат понял правильно и правильно же поступил. Наверное, просто погорячился возвращаться. Но после этого возникает другой вопрос: если его пример окажется заразительным, и другие западные дипломаты потянутся в Киев вслед за словенцами, то что делать со своими флагами посольствам Словакии, Сербии, Нидерландов, Франции, Чехии и даже, не побоюсь этого слова, Парагвая? Как-то тревожно за них становится в этой стране всеобщей мании преследования и паранойи.

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