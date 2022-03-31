Минобороны России продолжает жечь базы с горючим по всей Украине

Без топлива военная техника неонацистов не сможет маневрировать и менять позиции, а значит скоро превратиться в статичные мишени Фото: REUTERS

- Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск, с которых осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск на Донбассе, - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Без топлива военная техника неонацистов не сможет маневрировать и менять позиции, а значит скоро превратиться в статичные мишени.

По данным генерал-майора Конашенкова подразделения Вооруженных Сил России, продвинулись на 6 километров и продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже.

В ходе ночных боев уничтожено до 60 украинских националистов, два танка, 4 БМП, 9 автомобилей различного назначения.

В это время подразделения Луганской Народной Республики, завершив зачистку от боевиков населенного пункта Житловка, прошли вперед 5 километров и завязали бой с националистами на окраине Кременная.

- Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки сбито в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Вербовое, Верхнеторецкое, Докучаевск, Королевка, Комарин, Опытное, Павловка, Репки, Чернигов, Чернобыль, Щорс. Над Безымянным подстрелили "Байрактар".

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2022 год, комиссией Командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начата контрольная комплексная проверка Оренбургского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Ясненским ракетным соединением. Боевые подразделения отработают вывод ракетной техники из-под ударов вероятного противника и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа. В учениях задействовано более 3 тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники.

БОЕВАЯ СВОДКА

За ночь оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 52 военных объекта Украины.

Среди них: четыре командных пункта, один зенитный ракетный комплекс С-300 южнее Изюма и один «Бук-М1» в районе Курахово, две реактивные системы залпового огня, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов и 38 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

124 - самолета.

77 -вертолетов.

216 - зенитных ракетных комплексов.

341 - беспилотный летательный аппарат.

1815 - танков и других боевых бронированных машин.

195 - установок реактивных систем залпового огня.

762 - орудия полевой артиллерии и миномета.

1689 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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