Минобороны России продолжает жечь базы с горючим по всей Украине

Без топлива военная техника неонацистов не сможет маневрировать и менять позиции, а значит скоро превратиться в статичные мишени
Фото: REUTERS
- Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск, с которых осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск на Донбассе, - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Без топлива военная техника неонацистов не сможет маневрировать и менять позиции, а значит скоро превратиться в статичные мишени.
По данным генерал-майора Конашенкова подразделения Вооруженных Сил России, продвинулись на 6 километров и продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже.
В ходе ночных боев уничтожено до 60 украинских националистов, два танка, 4 БМП, 9 автомобилей различного назначения.
В это время подразделения Луганской Народной Республики, завершив зачистку от боевиков населенного пункта Житловка, прошли вперед 5 километров и завязали бой с националистами на окраине Кременная.
- Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки сбито в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Вербовое, Верхнеторецкое, Докучаевск, Королевка, Комарин, Опытное, Павловка, Репки, Чернигов, Чернобыль, Щорс. Над Безымянным подстрелили "Байрактар".
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2022 год, комиссией Командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начата контрольная комплексная проверка Оренбургского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Ясненским ракетным соединением. Боевые подразделения отработают вывод ракетной техники из-под ударов вероятного противника и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа. В учениях задействовано более 3 тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники.
БОЕВАЯ СВОДКА
За ночь оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 52 военных объекта Украины.
Среди них: четыре командных пункта, один зенитный ракетный комплекс С-300 южнее Изюма и один «Бук-М1» в районе Курахово, две реактивные системы залпового огня, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов и 38 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
124 - самолета.
77 -вертолетов.
216 - зенитных ракетных комплексов.
341 - беспилотный летательный аппарат.
1815 - танков и других боевых бронированных машин.
195 - установок реактивных систем залпового огня.
762 - орудия полевой артиллерии и миномета.
1689 - единиц специальной военной автомобильной техники.
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