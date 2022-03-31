Награждённые орденами российские военные рассказали, как уничтожали неонацистов на Украине в "танковой карусели"

Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Герой России генерал-полковник Александр Чайко вручил на передовой государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и отвагу в ходе специальной военной операции.

- Хочу поблагодарить вас за мужество и героизм, которые вы проявили в боестолкновениях с противником. Спасибо вам большое, я вами горжусь - сказал генерал-полковник Александр Чайко, обращаясь к военнослужащим у мемориала советским воинам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Военнослужащие рассказали о своем участии в боевых действиях.

Танкисты поделились историей успешного применения в ходе боев с противником тактического приема "танковая карусели", которую до автоматизма отрабатывали в ходе учений на полигонах во время подготовки к "Армейским международным играм" и "Танковому биатлону".

Военнослужащие экипажа боевой машины пехоты признались, что им очень помогли навыки и слаженность, приобретенные в ходе участия во всеармейских соревнованиях "Суворовский натиск".

Награжденные признались, что нельзя научиться или привыкнуть к тому, что приходится постоянно рисковать жизнью, чтобы спасти мирных жителей из украинских населенных пунктов.

Военнослужащие участвующие в спецоперации имеют приказ не открывать огонь по объектам украинских националистов если есть информация о том, что там могут находиться мирные граждане, которых неонацисты используют в качестве "живого щита".

Напомним, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что более 3,5 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил за проявленный героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции награждены высокими государственными наградами.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С десантниками Тульского соединения Воздушно-десантных войск, принимающими участие в специальной военной операции на Украине, встретился губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он передал приветствие и слова благодарности десантникам от губернатора Тульской области Алексея Дюмина, а представитель одной из ветеранских организаций назвал их гордостью и элитой нашей страны.

В ходе торжественного построения состоялась церемония вручения государственных наград воинам-десантникам, которые проявили мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции.

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Военная спецоперация на Украине 31 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

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