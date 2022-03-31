Американская мечта богатых и знаменитых: как устроились в США наследники Малышевой, Урганта и Ротару

Василий (слева) и Юрий Малышевы Фото: Первый канал

Пока знаменитости мечутся, выбирая, уехать или остаться, их отпрыскам этот выбор не грозит: многие из них давно обосновались за океаном. В США, пожалуй, самая большая диаспора звездных наследников. Сайт kp.ru узнал, как выглядят их американские мечты.

ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА

Оба сына знаменитого теледоктора давно живут в США - говорят, именно к ним сейчас уехала Малышева, пока "Жить здорово" на паузе. Старший сын Юрий, которому уже 34 года, в свое время трудился креативным продюсером в эпатажном шоу матери и даже засветился в 2015 году на экранах в костюме яичка. Эти навыки Юрию Малышеву пригодились и за океаном - соцсети врача пестрят веселыми картинками: на 8 Марта он советует вручать девушкам "лучший подарок" - прививку от вируса папилломы человека; в День святого Валентина - обходиться без роз (у них какие-то вредные шипы); больных с кардиостимулятором предупреждает о риске погибнуть от 12 айфона, а остальных пациентов - умереть от неправильного ношения маски (!).

Юрий Малышев работал хирургом, затем выучился на кардиолога и кардиохирурга. Сегодня он принимает в одном из крупнейших госпиталей Нью-Йорка - медицинском центре "Маймонидес", где традиционно много русских пациентов. Средняя зарплата кардиолога в Штатах - 410 тысяч долларов в год (около 35 млн рублей по новому курсу), и доктору Малышеву есть, на что ее тратить: у него трое детей. Женился он еще в Москве на девушке по имени Карина и вместе с ней переехал в США. Внуки Елены Малышевой - семилетний Игорь, трехлетний Артур и полуторогодовалая Аня обучаются сразу двум языкам.

Между тем, младший сын теледоктора, 31-летний Василий Малышев отказался продолжать врачебную династию. В России он получил диплом юриста, в Америке - адвоката, но свое призвание нашел в бизнесе, основав компанию по разработке мобильных приложений. Мол, несколько лет назад, когда будущий адвокат готовился к экзаменам во время поездок в метро Нью-Йорка, он придумал свое первое приложение с учебной литературой, чтобы не таскать тяжелые книги - так все и закрутилось. Похоже, дела Малышева-младшего идут в гору: в интервью он то и дело рассказывает о проектах для бизнесменов из списка Forbes, а еще единственный из разработчиков преподает в Нью-Йоркском университете. В 2020 году Василий женился, как говорят, на русской девушке.

Дочь Урганта Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИВАН УРГАНТ

Падчерицу Урганта, которую он с пяти лет воспитывал как родную дочь, запросто можно принять за рок-звезду: растрепанные малиновые волосы, тонкая сигаретка в зубах, татуированные руки, фотки в чулках на фоне распятья... 21-летняя Эрика Кикнадзе живет в самом сердце Нью-Йорка, на Манхэттене, учится в престижном частном колледже Parsons на факультете современного искусства и фотографии. Ее будни после учебы - это прогулки по Центральному парку и бутикам винтажной одежды, вегетарианское меню в ресторанах и непременная сортировка мусора: Эрика - эко-активист. Да и вообще активист: когда несметные тысячи бунтовали за права чернокожих, дочь Урганта со своим парнем-афроамериканцем (теперь уже бывшим) была в первых рядах.

Дочь Урганта Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Учебу, квартиру и все нужды дочки пока оплачивает знаменитый папа, но в соцсетях она пробует себя как стилист и персональный закупщик одежды, а еще продает по 70-90 баксов наряды из коллекций 1990-х. Мечта Эрики - маленький домик у воды. Для счастья ей нужно совсем не много: "чтобы было где жить, купаться и вкусно есть".

Дочь Агутина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ЛЕОНИД АГУТИН

22-летняя Елизавета-Мария Варум-Агутина с детства живет в Майами. Пока мама с папой зарабатывали деньги в России, воспитание внучки взяли на себя родители Анжелики. В интервью артисты не раз объясняли: мол, у Лизы слабенькое здоровье, суровый российский климат ей не подходит. Зато от родителей ей передалась любовь к музыке: Лиза пишет песни и выступает в составе группы "Bruvvy band" под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Правда, молодой коллектив пока играет, в основном, в барах за скромный гонорар, поэтому дочь Агутина и Варум вынуждена подрабатывать. А поскольку ничего, кроме музыки, она не умеет, то берется за самый низкоквалифицированный труд: то домработницей устроится, то уйдет в курьеры...

Дочь Агутина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Пошла работать в семью, готовила им завтраки и обеды. Потом ей это надоело. И сейчас она старикам развозит еду - так и зарабатывает между концертами, - призналась недавно Варум.

В прошлом году Лиза получила американское гражданство. По ее словам, Россию она знает плохо и совсем не скучает по Родине.

Между тем, во Франции у Агутина есть еще старшая внебрачная дочь Полина от балерины Марии Воробьевой. Ей 26, работает рекрутером и в совершенстве владеет четырьмя языками: русским, французским, итальянским и английским. С сестрой Лизой она встретилась уже взрослой: в 2012 году музыкант возил всю семью в Париж на знакомство с Полиной.

Дочь Брежневой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ВЕРА БРЕЖНЕВА

Старшей дочери Веры Брежневой на днях исполнился 21 год: теперь в Америке, где звездная наследница живет последние пять лет, ей продадут алкоголь и прочие взрослые радости. За океан Соня Киперман уехала в 16 учиться: мама устроила ее в одну из самых престижных частных школ Ojai Valley School, где за 60 тысяч долларов в год дети живут на условиях полного пансиона. Сейчас красавица-блондинка - студентка третьего курса гуманитарного колледжа Уиттиер, который находится неподалеку от Лос-Анджелеса. Дочь Веры Брежневой не видит себя певицей, а вот кино, ТВ и моделинг ей по душе. Правда, глянцевые обложки Сони остались на Украине и в России - в США с карьерой не сложилось, а единственная эпизодическая роль в американском сериале "Дневники вампира" была сыграна 8 лет назад. В свой день рождения наследница призналась, что мечтает вернуться домой. Мол, она слишком поздно поняла, что Украина - "лучшая страна мира".

Внучка Ротару Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

СОФИЯ РОТАРУ

Еще одна Соня, тоже украинка - внучка Софии Ротару - переехала на ПМЖ в Америку три года назад из Великобритании. С дочкой Брежневой они, кстати, знакомы: несколько лет назад вместе выходили на подиум, представляя коллекцию украинского дизайнера в Нью-Йорке. А с дочкой Урганта учатся в одном колледже: оказывается, Нью-Йорк тоже большая деревня.

Внучка Ротару Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Модельная внешность, разговорный английский и, конечно, деньги семьи помогают 20-летней Софии Евдокименко реализовать свою американскую мечту. Сегодня она модель, певица, будущий дизайнер, а также завидная невеста. Жениха внучка Ротару выбрала себе под стать: IT-предприниматель родом из Украины Денис Жаданов, который на 12 лет старше избранницы, занимает пост вице-президента компании по разработке мобильных приложений. Три года назад американский Forbes включил украинского айтишника в ТОП-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет. Не исключено, что скоро парень породнится с Ротару: недавно на "том самом" пальце София засветила помолвочное кольцо с крупным бриллиантом...