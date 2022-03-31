Украинские националисты заставляют мирных жителей ездить по минам

Это вам не экзамены гаишникам сдавать, тут можно ошибиться только раз и сразу на облака

Об зверствах украинских националистов на Украине можно говорить много. В соцсетях распространили кадры, как дороги украинским неонацистам жители Киева и его окрестностей.

Сообщается, что на одном из блокпостов под Киевом неонацисты установили на дороге более 30 противотанковых мин. Наверное для того, чтобы не проехала российская бронетехника.

Но пока российской техники нет, лабиринт приходится объезжать украинским автомобилистам. Судя по кадрам, им приходится совершить смертельные маневры на дороге. Мины нажимного действия. Если наехать на одну такую колесом, то это может привести к одновременному подрыву еще 29 противотанковых мин.

После детонации 150 килограммов взрывчатки (в каждой такой мине 5 кило тротила) на месте дороги должен образоваться глубокий ров.

- Это вам не экзамены гаишникам сдавать, тут можно ошибиться только раз и сразу на облака, - предупреждают украинские блогеры в Сети.

Отметим, что идея размещения противотанковых мин не нова: военнослужащие многих стран крепят их на доску, которой перекрывают дорогу в ночное время, чтобы машина с диверсантами не проскочила на полной скорости. А вот так на дорожное полотно выставлять мины запрещено. В случае непредвиденных обстоятельств их просто нельзя будет быстро убрать.

В декабре 2015 года члены специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили такие заграждения на блокпосту Вооруженных сил Украины у населенного пункта Марьинки, и заявили о нарушении минских соглашений.

Тогда солдаты на блокпосту убрали противотанковые мины и позволили наблюдателям проехать. Но после проезда через блокпост члены комиссии зафиксировали, что солдаты ВСУ кладут мины обратно, что лишало мирных жителей возможности безопасно пересекать блокпост.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После просмотра этих видеокадров Минобороны России, можно понять насколько бесполезны и опасны для самих же украинских националистов такие способы минирования подступов к своим блокпостам. Удар с боевого беспилотника Минобороны демонстрирует мгновенное уничтожение опорного пункта Вооруженных сил Украины на развилке дорог высокоточным российским артиллерийским управляемым боеприпасом "Краснополь". Точку удара лазером снаряду до последнего метра подсвечивает оператор беспилотника.

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