Жители Украины: дом разбит, документы сгорели

На пунктах пропуска на границе с Россией ежедневно ждут потока людей, но украинская сторона мирное население не пускает

Значительная часть насильно удерживаемого националистами в украинских городах населения, по-прежнему, ищет любые возможности для эвакуации на территорию России.

- Ежедневно подобные обращения продолжают поступать от граждан Украины в федеральные органы исполнительной власти, различные общественные организации, а также в субъекты, к родным, близким и знакомым, проживающим в России, - сообщают с горячей линии Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

Там отмечают, что гуманитарная обстановка в ряде населенных пунктов, подконтрольных официальному Киеву, продолжает стремительно ухудшаться, при этом наиболее критическая ситуация на сегодня складывается в Харькове, где местные жители, опасаясь провокаций со стороны националистов, вынуждены укрываться в подвалах.

- Во многих домах нет отопления, света и газа, коммунальными службами восстановительные работы не проводятся. В больницах гражданскому населению в медицинской помощи отказывают, лечат только военнослужащих ВСУ и боевиков территориальной обороны. Жизненно важные лекарственные препараты в аптеках отсутствуют, - заявил ранее на брифинге журналистам заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

На пунктах пропуска на границе с Россией ежедневно ждут потока людей, но украинская сторона мирное население не пускает. На некоторых направлениях диверсанты минируют дороги.

- Дом разбит, документы сгорели, пенсии нет, к сыну приехали, спасибо, что пропустили, - говорит пожилая пара.

Через пункт пропуска Логачевка, с российской стороны границы, десятки людей на автомобилях ждут своих близких. У многих в различных регионах России родственники, друзья, близкие, которые готовы их принять. Всем мирным жителям, которые хотят перебраться в Россию, ежедневно без задержек продолжают оформлять документы.

Данный пункт пропуска восточнее основных – самых крупных. Здесь спокойнее. Жители Харькова и его близлежащих населенных пунктов, которые находятся на линии соприкосновения, въезжают в Россию отсюда. Так безопаснее. Западнее все транспортные артерии, даже проселочные дороги круглосуточно обстреливаются ВСУ и нацгвардией.

- В случае, если помощь оказать некому, то таким людям помогают в пунктах временного размещения, которые продолжают штатно функционировать. Они оборудованы всем необходимым, предусмотрены места для отдыха и горячее питание. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Здесь примут всех, кому необходима помощь, - отмечают в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине.

Украинская сторона не сообщает беженцам о гуманитарных коридорах и пунктах пропуска в Белгородской области. Беженцы признаются – узнают о них с помощью "сарафанного" радио. Другого, централизованного способа оповещения со стороны Украины просто нет.

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