Украина выглядит для Варшавы лакомым куском: Дмитрий Медведев обвинил поляков в корысти и лжи

Зампред Совбеза Медведев уличил Польшу в продвижении лживой версии отношений с Россией. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Территории Украины - это лакомый кусок для Варшавы, польские власти хотят раздела незалежной. Об этом написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.

- На польском телевидении без зазрения совести показывают карту раздела этой несчастной страны, где целый ряд ее западных областей включен в состав Польши, - заметил Медведев.

По его словам, легальным путем украинские земли Польше не присоединить, это вызовет осуждение со стороны ЕС и отпор украинцев.

- Но у Варшавы есть давно испытанный метод, чтобы подсластить пилюлю и оправдать свои неблаговидные поступки. Для этого она виртуозно использует антироссийскую риторику, всякий раз переводя ее в истерику, - заявил Медведев.

По мнению Медведева, Польша рассчитывает поднять свою значимость в ЕС за счет Украины.

- Клянется в славянской верности, помощи оружием и деньгами. Но клятвенно уверять – это одно, а делать – другое, - написал Медведев, заметив: что украинских беженцев, число которых приближается в Польше к двум миллионам, обустраивают не за деньги поляков, а за счет средств США. По его словам, поляки встречают беженцев «без радости и вовсе не готовы делиться с ними последней рубашкой, едой, субсидиями и рабочими местами».

Медведев напомнил, что Польша веками во всех бедах обвиняла Россию. По его словам, в этом плане польская пропаганда похожа на прибалтийскую и украинскую.

- Гораздо проще списать все грехи на Россию – а вместе с ними и ответственность за обидные провалы, - заявил Медведев.

Медведев обвинил поляков в «сохраняющихся фантомных болях прошлого» и «иррациональной тоске о не случившейся великой истории Польши».

- Они продолжают довлеть над польским истеблишментом, не оставляя даже тени надежды на нормализацию общения, - заметил Медведев.

Как утверждает Медведев, Польша активно укрепляла связи с наиболее одиозными украинскими силами - поддерживала и Оранжевую революцию 2004 года, и Евромайдан 2013-14 годов, и сегодняшних киевских националистов-русофобов.

- Постоянно поднимает на международных площадках бессмысленный вопрос: «Чей Крым?!». Одним из немногих глав государств, которые приняли участие в ритуально-похоронном «саммите Крымской платформы» в августе 2021 года, был президент Польши Анджей Дуда, - написал Медведев.

Кроме того, именно Польша поддерживает силы, которые выступают за силовой захват власти в Белоруссии. По словам Медведева, польские власти все это делают для того, чтобы показать американцам, что именно они - самый преданный друг США в Европе.

При этом Медведев отметил, что в России нет и не было антипольских настроений, и россияне относятся к полякам, как к «близкому нам славянскому народу». Медведев отметил, что ненависть к русским не может быть скрепой польского общества.

Медведев также припомнил авиакатастрофу под Смоленском 10 апреля 2010 года, которая унесла жизни членов высокопоставленной польской делегации во главе с президентом Лехом Качиньским. «Дошло до психиатрической версии о покушении на президента Польши», напомнил Медведев.

- Совершенно очевидно, что наиболее оголтелым русофобским элитам Польши наплевать на правду о гибели собственного лидера. Для нее это - лишь очередной повод заработать на антироссийской риторике, сплотить собственные ряды и добиться выгодных политических результатов. Печально, что аморальные пляски на костях (в прямом смысле этих слов) стали стандартной политической практикой ведущей политической силы Польши и ее лидеров. Именно поэтому с ними бессмысленны любые контакты, - написал Медведев.

Зампред Совбеза обвинил Польшу в том, что ее власти «рисуют Россию исключительно в черном цвете - закрытой, двуличной, враждебной и непредсказуемой».

- Прямо-таки инфернальной сущностью, отродьем дьявола. Какой вывод? Простой. С Россией, твердят польские элиты, в принципе нельзя иметь дело и от нее лучше держаться подальше. Все, кто осмеливается оспорить официальную русофобию Варшавы, рискуют тут же быть преданы анафеме, - заявил Медведев.

Он также обвинил Польшу в осквернении могил советских воинов. Как отметил Медведев, из 561 мемориального объекта, внесенного в 1997 вместе с польской стороной в Перечень памятных мест советских защитников Отечества, павших на территории Польши, сохранилось лишь около ста.

- Бульдозеры работают на полную мощность, невзирая на дипломатические ноты и протесты России, - написал Медведев.

Он отметил, что фашистскую оккупацию в Польше приравнивают к так называемой «советской» (то есть периоду социализма), а солдат Красной Армии называют захватчиками.

- И это уже не лукавство и не перегибы. Давайте все-таки называть вещи своими именами – это подлость и предательство. Что-то более лицемерное и отвратительное, чем такая риторика, придумать сложно, - заявил Медведев.